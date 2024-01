À la suite de la victoire face à Brive (30-24), acquise grâce à un essai après la sirène de Lapègue, Provence Rugby a détrôné Vannes en tête du Pro D2. Face à la presse, le manager provençal a abordé le nouveau statut de son club.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, Provence Rugby a arraché une victoire après la sirène…



C’est vrai. Face à Brive, on a pris le jeu à notre compte, mais on a manqué d’efficacité surtout en première période. Mais au-delà du match, on a grandi comme équipe. En début de semaine, avec les coachs, on a échangé avec les leaders.



Que s’est-il passé ?



C’était le moment pour que le groupe s’approprie le truc. On voulait que les leaders amènent l’équipe. Les autres devaient être des soldats. On a démarré la semaine avec beaucoup d’intensité. Il y avait un énorme engagement à l’entraînement. Mes joueurs ont pris le truc en main. Ils se sont appropriés les entraînements, il y avait de la qualité. C’est une semaine facile en tant que coach. Les leaders ont fait le boulot. C’est important. Ça fait partie de notre progression. Je suis fier de mes leaders. Ils ont bien préparé l’équipe.



Et votre groupe est aujourd’hui leader du Pro D2…



Le club a de l’ambition, mais l’ambition doit venir du groupe. On veut être protagonistes. Le groupe n'était pas prêt au début à répondre aux attentes quand tout le monde nous plaçait comme le favori du championnat. On assume aujourd’hui. On ne se la pète pas, mais on est sûrs de nous. On est fiers de ce que l’on produit. Et quand je vois l’état d’esprit du groupe…



On vous écoute…



Joris (Cazenave, NDLR) n’est pas entré. C’était un choix, car ce n’était pas le moment de le faire entrer avec la physionomie. Joris était le plus joyeux dans le vestiaire. C’est ça qui a changé. On a un état d’esprit irréprochable. Quand ça pique, on y est. On croit au fait de tenir le ballon. On est capables d’adapter notre rugby à l’extérieur ou à domicile. On s'adapte à toutes les formes de jeu. On s’adapte à l’adversaire, mais on garde une ADN. Elle est en construction. On commence à avoir horreur de la défaite. Face à Brive, comme contre Béziers, la pièce est tombée du bon côté, mais on a poussé de manière forte pour qu’elle aille dans ce sens (rires).



Vous êtes leader. Avec votre vision de coach, que signifie cette place ?



Cette place de leader demande encore plus d’exigence. Au-delà de cette responsabilité, chaque équipe face à nous va se préparer pour battre le premier du championnat. Il faut assumer la place de leader. On va se préparer chaque semaine. Il faut être sûr, et continuer à jouer au rugby. Il faut garder l’humilité. On va continuer à grandir. On est dans les six. Ça fait 18 matchs de rang. Tant qu’on n’est pas qualifiés, on doit garder cet objectif. Mais pour ce week-end, je ne vais pas vous mentir : je préfère être premier que sixième.