Pro D2 - Ce vendredi soir, le Stade Aurillacois a renoué avec la victoire après un court revers la semaine passée à Agen. Lors de la 18e journée de Pro D2, les joueurs de Romeo Gontineac se sont imposés d'une courte tête au Stade Jean Alric (27-24) contre Mont de Marsan. Grâce à ce succès, les coéquipiers d'Antoine Aucagne reviennent sur le top 6 du championnat où ils sont désormais à deux points de Brive, 6e. Le Stade Montois reste 5e de Pro D2 en attendant le résultat du déplacement du CAB sur la pelouse de Provence en ce moment.

Un premier acte renversant

Au Stade Jean Alric d'Aurillac, les Aurillacois se sont imposés ce vendredi soir contre l'un des prétendants au Top 6, Mont de Marsan (27-24) lors de la 18e journée de Pro D2. À la recherche d'une victoire à domicile contre un concurrent direct à la phase finale, ce sont les joueurs de Romeo Gontineac qui ont pris le meilleur départ. Après un début de match équilibré, les Aurillacois ont profité des nombreuses fautes montoises pour investir le camp adverse. Au quart d'heure de jeu, Antoine Aucagne a planté ses trois premiers points de la soirée sur une pénalité (3-0, 15e). Quelques minutes plus tard, Aurillac récupère un ballon grâce à Slamani et le cuir arrive jusqu'à l'aile droite en deux passes. Powell trouve Coertzen qui décale à Alania. Après de longues courses, Palmier est finalement repris devant la ligne d'en-but montoise. Venu au soutien, Aucagne s'empare du ballon et aplatit avant de transformer son propre essai (10-0, 20e). Après avoir manqué une pénalité par l'intermédiaire d'Aucagne (10-0, 27e), Aurillac va accumuler les fautes et le match a tourné après la trentième minute de jeu.

À la suite d'un en-avant de Tison, Lagivala fait parler sa vitesse sur l'aile gauche où il transperce la défense adverse avant de servir Du Plessis. En un pas, le demi d'ouverture décale à Wakaya qui crochète avant de filer sous les poteaux où Loustalot a transformé (10-7, 33e). Trois minutes plus tard, Mont de Marsan récidive. Après une récupération haute, Jules Even pousse au pied dans les 22 mètres aurillacois. Marc Palmier couvre l'espace mais il est pressé par un contre-ruck adverse avant de perdre le ballon. Anthony Alves aplatit finalement pour inscrire le deuxième essai montois avant la pause (10-14, 36e).

Un essai d'Huurman libérateur

Au retour des vestiaires, Beka Shvangiradze est entré en jeu. Un coaching gagnant pour Romeo Gontineac où le troisième ligne a inscrit un essai. Après un ballon porté, Alania libère pour l'entrant qui franchit deux plaquages avant d'aplatir (17-14, 43e). Dans la foulée, les Montois ont répondu grâce à Simon Labouyrie. Après un avantage, l'arbitre David Beun revient à la faute et Du Plessis trouve une touche dans les 22 mètres aurillacois. Le talonneur pousse en force après un ballon porté et redonne l'avantage au score aux visiteurs (17-21, 48e). Si Antoine Aucagne a manqué l'opportunité de réduire l'écart face aux perches (17-21, 52e), la rencontre a pris un nouveau tournant quelques minutes plus tard après le carton jaune de Christa Powell, auteur d'un plaquage dangereux sur Even (54e). Le demi d'ouverture local a remis son équipe à un point (20-21, 59e) avant que Kévin Viallard ne protège son club d'une pénalité (20-24, 71e). Dans la foulée, Aurillac signe une action collective de haut niveau où Delarue sert Coertzen après un dégagement de Pialot. Repris dans les cinq mètres montois, l'ailier est suivi par le Néerlandais Hugo Huurman qui aplatit en puissance contre trois joueurs adverses (27-24, 73e). Un essai libérateur pour Aurillac malgré les échecs d'Aucagne et Palmier dans les derniers instants (76e, 80e).

????? ????? ?\u26ab\ufe0f



Quel match !!

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup et c'est malheureusement les Aurillacois qui ont pris le dessus de 3 petits points !#EnsemblenoussommeslesLandes#ProD2 #rugby #SASMR pic.twitter.com/Fau0rJhyzl — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) January 26, 2024

Avec ce succès, Aurillac (7e) recolle sur le groupe de tête et le Top 6 où les joueurs de Romeo Gontineac ne sont plus qu'à deux points de Brive, 6e de Pro D2. Ils tenteront de confirmer leur belle prestation contre l'un des prétendants à la montée en Top 14, Vannes lors de la prochaine journée. Malgré ce revers, Mont de Marsan repart avec le point du bonus défensif et grimpe d'une place (5e). À domicile, Simao Bento et ses partenaires chercheront à renouer avec la victoire à domicile contre Grenoble le 9 février prochain.