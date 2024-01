Alors qu'il était tout proche de s'engager avec le Lou la saison prochaine, Jonny Hill, deuxième ligne aux 20 sélections avec le XV de la Rose ne devrait finalement pas poser ses valises en France. Gravement blessé au genou l'Anglais ne rejouera plus cette saison.

Fin de saison pour Jonny Hill. Le deuxième ligne, touché au genou lors de la quatrième journée de l'Investec Champions Cup face à La Rochelle ne foulera plus les pelouses cette saison. Les examens ont révélé une rupture du tendon rotulien qui éloignera l'international anglais des terrains plusieurs mois. Il est donc forfait pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Le directeur du rugby de Sale explique : "Les nouvelles ne sont pas bonnes, j'avais dit que ça ne sentait pas bon après le match, mais on a eu la confirmation. Il en a pour cinq mois. Nous ne le reverrons pas de l'année. Il va devoir attendre une dizaine de jours avant de pouvoir se faire opérer. Je suis dégoûté pour lui et pour nous aussi".

Depuis le début de la saison Jonny Hill n'a manqué qu'une seule journée de Premiership et a joué les quatre journées de l'Investec Champions Cup. Un coup dur pour Sale qui perd l'un de ses cadres pour le reste de la saison.

Hill écarté, Tuima toujours dans le viseur

Selon les informations de l'Equipe, le Lou aurait donc renoncé au recrutement du deuxième ligne. En revanche Fabien Gengenbacher et son staff gardent toujours un œil sur le jeune Rusi Tuima pour pallier le départ de Joel Kpoku. Comme annoncé dans ces colonnes, le prometteur troisième ligne de 23 ans évolue à ce jour sous le maillot d'Exeter et pourrait donc rejoindre le club lyonnais la saison prochaine.