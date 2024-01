Le demi de mêlée du Stade montois Baptiste Canut (21 ans) a signé son premier contrat professionnel sous les couleurs montoises.

Le Stade montois conserve ses gars du cru. Arrivé à l'âge de 4 ans dans le club landais, Baptiste Canut a évolué dans toutes les classes du Stade montois. Jusqu'à intégrer l'équipe première en contrat espoir. Il vient de signer son premier contrat professionnel avec son club de toujours et s'y engage jusqu'en 2026.

"Mon but premier c’est de jouer un maximum, expliquait-il dans nos colonnes en novembre dernier. Donc je me suis toujours dit que je préférerais jouer tous les week-ends en Pro D2 que de temps en temps en Top 14. Je veux m’affirmer pleinement au Stade montois et on verra pour la suite".

Joueur rapide, il a gagné en maturité dans la gestion de son jeu au cours de sa première année en pro. Excellent buteur, Canut possède le profil d'un numéro 9 complet. il a disputé 6 rencontres pour une titularisation avec les Jaune et Noir.