Dans un long entretien accordé à nos confrères de Sud-Ouest, le président de Bordeaux-Bègles, Laurent Marti se dit plus que satisfait du parcours de ses joueurs dans la première phase de Champions Cup, mais aussi inquiet devant le nombre d’absents auquel devra faire face l’UBB en Top 14 durant le prochain Tournoi des 6 Nations.



L’UBB recevra les Saracens en huitièmes de finale de la Champions Cup. Une affiche de gala, face à une équipe anglaise qui avait été étrillée par ces même Bordelais en phase de poule (55-15), conséquence du très bon parcours de Maxime Lucu et ses partenaires avec aussi une victoire à Bristol. Pour le président Marti, c’est la conséquence du bon travail du nouveau staff.

« C’est à l’image de ce que souhaitait Yannick (Bru, le manager, N.D.L.R.) et son staff qui ont tout de suite sensibilisé l’équipe et le club sur la Champions Cup. Ils étaient déterminés à la jouer à fond. Ils ont joint les actes aux paroles. On n’a jamais fait aussi bien dans cette compétition sur cette première phase. C’est une satisfaction, ça montre tous les progrès accomplis », déclare-t-il ce lundi dans les colonnes du quotidien régional, Sud-Ouest.

Mais ce qui inquiète le patron du club bordelais, c’est le court terme, le très court terme. L’UBB est « victime » de ses très bons résultats et de sa ligne de trois-quarts aussi haletante que performante. Le sélectionneur Fabien Galthié, a ainsi convoqué pour le stage qui débute ce lundi pour la préparation du Tournoi des 6 Nations, pas moins de six joueurs (Lucu, Jalibert, Penaud, Moefana, Depoortère, Bielle-Biarey) de son club. Des joueurs qui pourraient manquer trois à quatre journées de Top 14 et notamment celle du week-end prochain, puisque les Bordelais reçoivent le Stade français. « Ça m’inquiète beaucoup. Nous sommes le deuxième contributeur d’internationaux pour l’équipe de France. Quand vous avez trois avants et trois arrières, vous pouvez vous organiser. Mais quand on vous en prend six derrière… Forcément, c’est inquiétant. C’est une période pendant laquelle on va être en danger. C’est pour ça que je répète qu’il ne faut surtout pas s’enflammer. En Top 14, nous n’en sommes pas encore à la moitié de la saison. Et nous serons en danger dès samedi. »