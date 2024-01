Pour la réception de Cardiff, samedi à 16h15, le Racing 92 fait confiance à Tristan Tedder à l'arrière. Il sera accompagné de Christian Wade et de Juan Imhoff dans le triangle arrière. Tabuavou formera la paire de centre avec le capitaine Gael Fickou.

Le Racing 92, comptant trois petits points au classement de la poule C, reçoit les Gallois de Cardiff. Pour cette quatrième et dernière journée de phase de poule, les coéquipiers de Gaël Fickou n'auront pas leur destin entre les mains et devront espérer que l'Ulster ne gagne pas sur le terrain des Harlequins tout en remportant un succès bonifié face à leur adversaire du jour.

Pour l'occasion, Stuart Lancaster a aligné Tristan Tedder à l'arrière, il sera accompagné de Christian Wade et de Juan Imhoff sur les ailes. Tabuavou-Fickou formeront la paire de centre. Devant, Ibrahim Diallo portera le numéro 6. Le pilier droit Thomas Laclayat, titulaire la semaine passée, n'est pas sur la feuille et est remplacé par Trevor Nyakane.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Wade, 13. Tabuavou, 12. Fickou (cap.), 11. Imhoff; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Kolisi, 8. Kamikamika, 6. Diallo ; 5. Rowlands, 4. Woki ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Kharaishvili, 19. Sanconnie, 20. Baudonne, 21. Le Bail, 22. Klemenczak, 23. Taofifenua.

Le XV de départ de Cardiff : 15. Beetham ; 14. Summerhill, 13. Lee-lo, 12. Thomas, 11. Grady ; 10. De Beer, 9. Williams (cap) ; 7. Jenkins (c), 8. Martin, 6. Mann; 5. Thornon, 4.Williams ; 3. Assiratti, 2. Daniel, 1. Carré.

Remplaçants : 16. Hughes, 17. Barratt, 18. Litterick, 19. Davies, 20. Timani, 21. Young, 22. Bevan, 23. Lane