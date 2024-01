Le Lou se déplace aux Saracens samedi à 21h. Une rencontre qui sera marquée par la titularisation et le capitanat de Léo Berdeu.

Pour cette quatrième et dernière journée de Champions Cup, Lyon a aligné une équipe remaniée. Ce match face aux Saracens se fera avec une charnière composé du jeu Liam Rimet (20 ans) et de Léo Berdeu. Le demi d'ouverture lyonnais, qui a fait son retour de rupture des ligaments croisés, sera titulaire et capitaine. Si le Lou est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, reste à savoir s’ils obtiendront la première, la deuxième ou troisième place de la poule 1.

Le XV de Lyon : 15. Tchaptchet ; 14. Ioane, 13. Parisien, 12. Maraku, 11. Niniashvili - 10. Berdeu (cap), 9. Rimet ; 7. William, 8. Gouzou, 6. Okuya ; 5. Vignolles, 5. Kpoku ; 3. Kaabèche, 2. Charcosset, 1. Rey.

Remplaçants : 16. Coltman, 17. S. Taofifenua, 18. Tafili, 19. Goujon, 20. Lambey, 21. Dumas, 22. Godwin, 23. Smith.

Le XV des Saracens : 15. Goode - 14. Segun, 13. Daly, 12. Tompkins, 11. Cinti ; 10. Farrell (cap), 9. Van Zyl, 7. Earl, 8. Vunipola, 6. Gonzalez ; 5. Isiekwe, 4. Itoje ; 3. Judge, 2. Dan, 1. Mulipola.



Remplaçants : 16. Hadfield, 17. Crean, 18. Hoskins, 19. Tizrd, 20. Knight, 21. Simpson, 22. Hartley, 23. Parton.