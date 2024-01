L'USAP a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son centre ou ailier Alivereti Duguivalu (26 ans). Le Fidjien a signé deux ans de plus à Perpignan.

Alivereti Duguivalu sera Perpignanais jusqu'en 2026 au moins ! Ce jeudi, le club catalan a annoncé la prolongation de contrat de son centre ou ailier pour deux ans de plus. Sang et Or de toujours, le Fidjien a débuté en 2017 avec l'USAP et a su s'imposer, d'abord en Pro D2 et ensuite en Top 14, comme un joueur important du stystème catalan. Après sa grosse saison 2021/22, Duguivalu a été embêté par les blessures dernièrement. Après avoir participé à cinq matchs de Top 14 cette saison, il s'est de nouveau blessé et souffre d'une entorse à un genou.

Il est le neuvième Perpignanais à prolonger sur la durée, après Seilala Lam (2025), Giorgi Tetrashvili (2026), Tristan Labouteley (2026) et Posolo Tuilagi (2026), Joaquín Oviedo (2026), Tom Ecochard (2026), Jake McIntyre (2026) et Jerónimo de la Fuente (2026).