Le centre Tumua Manu (1m83, 97kg) portera les couleurs de la Section paloise pour trois saisons supplémentaires. L'international samoan (11 sélections) est donc lié au club jusqu'en 2027.

La Section paloise continue de verrouiller ses internationaux. Après les prolongations de Guram Papidze et Siate Tokolahi c'est Tumua Manu qui prolonge son contrat avec le club béarnais. Le centre samoan évoluera sous le maillot de la Section jusqu'en 2027. Arrivé en 2020 l'international s'est rapidement imposé au centre de l'attaque paloise. À ce jour Tumua Manu compte 59 matchs avec Pau.

La Section a besoin de joueurs au profil tranchant et rude comme Tumua

"J’adore l’état d’esprit et l’identité de l’équipe, je sens que j’ai beaucoup appris depuis mon arrivée auprès des joueurs plus âgés ou plus jeunes. Nous avons un beau groupe dont je suis fier de faire partie. Les coachs et le staff m’ont aidé à grandir en tant que joueur. J’adore partager avec nos supporters qui sont super. Je me sens comme chez moi à Pau donc c’est un vrai plaisir de rester ici et d’aider l’équipe à avancer !", assure le centre.

De son côté, le manager Sébastien Piqueronies explique : "La Section a besoin de joueurs au profil tranchant et rude comme Tumua pour continuer de grandir. En s’appuyant sur des joueurs de sa trempe, nous assurons avec ambition de la continuité dans notre effectif pour les saisons à venir".

Au fil des saisons Tumua Manu est monté en puissance pour devenir l'un des cadres de cette équipe paloise dont Sébastien Piqueronnies et son staff ne veulent aujourd'hui plus se passer.