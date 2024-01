Miraculé il y a un mois, Suresnes s'est cette fois imposé en patron devant Carcassonne. Blagnac relève la tête après deux revers de suite et Narbonne mange Massy tout cru : voici le point après la 15e journée de Nationale.

Il y avait eu l’équivalent du "miracle de Noël", il y a de cela un mois quasiment jour pour jour . Et ce, suite à l’inversion de tendance survenue dans le money-time de la confrontation – piège par excellence, face à Hyères-Carqueiranne. Mais samedi dernier, c’est en prétendant on ne peut plus sérieux à la qualification que les Suresnois se sont imposés, plus exactement, après avoir fait la course en tête de bout en bout. Comme bien d’autres avant eux (Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Albi, Périgueux, Tarbes), les Carcassonnais se contentent du minimum syndical, ce qui, par les temps qui courent, n’est déjà pas si mal ! N’oublions pas que, selon toute vraisemblance, les Audois de la Cité seront convoqués d’une certaine manière et au même titre que leurs proches voisins Narbonnais, au rattrapage.

Le réveil de Blagnac

Des Septimaniens qui, sans surprise,en ont fait voir de toutes les couleurs à Massy. Le temps se gâte un peu plus encore dans l’Essonne où l’on surveille forcément d’un œil inquiet le renouveau burgien. Bourg-en-Bresse , qui , rappelons-le, s’était incliné de justesse il y a deux ans sur les bords du Tarn, s’est rappelé au bon souvenir de l’ensemble des suiveurs en disposant du détenteur du leadership. Du moins, au coup d’envoi de ce quinzième acte. L’hypothèse d’un maintien direct redevient d’autant plus envisageable dans l’Ain que ça patine "sévère" aux abords de la zone rouge.

Massy a perdu, Tarbes et Hyères-Carqueiranne également. Les Bigourdans ont fait les frais du réveil blagnacais susceptible d’être comparé au démenti de l’adage "Jamais deux sans trois", puisque les banlieusards toulousains restaient sur autant de revers à domicile, qui au profit d’Albi, qui au profit de Périgueux, au tout début du mois de décembre. Les Varois quant à eux n’ont pu s’opposer à l’irrésistible ascension de Chambériens lancés à toute vitesse vers les sommets. Au match aller, le porte-drapeau de la Savoie, rejoint in extremis (16-13, puis 16-16) avait laissé échapper deux points en cours de route. En ce deuxième vendredi de 2024, il a totalisé, envoyant ainsi un message fort au favori carcassonnais. Entre autres.

Superbe duel de haut de tableau !

En ce qui concerne le point le plus chaud du week-end, on peut parler de "statu quo ante" au sujet du CS Bourgoin-Jallieu. S’il ne sont pas parvenus à priver Périgueux du bonus défensif, les Nord-Isérois gardent tout de même un réel espoir de retour sur les talons du dernier occupant du Top 6. Ils devront toutefois compter sur un faux-pas, au moins, au passif de l’un de leurs nombreux concurrents.

Enfin, comme on pouvait s’y attendre à la seule lecture du classement, la confrontation des extrêmes a tourné à l’avantage de Nice. L’année 2024 se présente sous de bons auspices du côté de la Baie des Anges mais attention tout de même à l’enchaînement des réceptions, celle de Narbonne par exemple le 27 janvier prochain,et même sans Anglais dans l’effectif visiteur, ne pouvant être associée à une promenade… de santé !

Les résultats de la 15e journée :

Blagnac 31-6 Tarbes

Nice 31-9 Vienne

Bourgoin-Jallieu 17-10 Périgueux

Narbonne 46-10 Massy

Suresnes 25--21 Carcassonne