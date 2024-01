La troisième journée de la Champions Cup s'est terminée sur le succès historique de Bordeaux-Bègles face aux Saracens. Plus tôt dans le week-end, Toulouse et La Rochelle ont également surnagé alors que Bayonne et Toulon ont plongé...

Northampton 61-14 Bayonne Le week-end des clubs français a très mal débuté avec une lourde défaite bayonnaise. L'Aviron s'est déplacée chez le leader de Premiership avec une équipe remaniée et n'a rien pu faire pour résister aux vagues des Saints. Submergés par les coéquipiers de Courtney Lawes, les hommes de Grégory Patat avaient la tête ailleurs en Angleterre. Lyon 34-20 Connacht À l'inverse, le Lou s'est grandement rassuré. Treizièmes du Top 14, les Lyonnais ont profité de cette troisième journée de Champions Cup pour se remettre la tête à l'endroit face aux Irlandais du Connacht. La rencontre a notamment été marquée par le retour de Léo Berdeu et une performance étoilée d'Alexandre Tchapchet. Lyon est qualifié pour les huitièmes de finale et retrouve le sourire. Toulon 18-29 Munster Les Toulonnais avaient besoin d'un succès pour se relancer, et malgré un 10-0 d'entrée, le RCT a subi le pragmatisme irlandais. Les coéquipiers de Conor Murray ont livré la partie parfaite pour terrasser les Varois dans leur antre, comme l'avaient fait Exeter lors de la première journée de Champions Cup. Le RCT a concédé sa troisième défaite d'affilée sur cette campagne mais peut encore se qualifier. Avant même la dernière journée de Champions Cup, Lyon et Toulouse sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Champions Cup !\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u2b07\ufe0fhttps://t.co/hMISzRLEKx — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 13, 2024 Leinster 43-7 Stade français Pas de miracle pour les Parisiens. Le Stade français s'était déplacé à l'Aviva Stadium avec une équipe largement remaniée. Éliminés de la Champions Cup suite à cette défaite nette et sans bavure, les hommes de Laurent Labit peuvent tout de même être reversés en Challenge Cup lors de la dernière journée. Ulster 24-48 Toulouse Après deux journées parfaites, le Stade toulousain a assumé son statut de favori à la victoire finale avec une démonstration en Ulster. La bande d'Antoine Dupont n'a pas laissé la moindre miette à l'Ulster et repart d'Irlande du Nord avec une solide victoire bonifiée. Les Toulousains quinze points après trois journées et sont en très bonne position pour terminer premiers de leur poule. Bath 29-25 Racing 92 Les Franciliens ont donné le bâton pour se faire battre. Alors qu'ils menaient 22-8 en Angleterre, les partenaires de Nolann Le Garrec se sont écroulés en fin de partie. Comme Toulon, le Racing n'a toujours pas gagné en Champions Cup cette saison mais peut encore se qualifier. Le Racing 92 s'incline à Bath en fin de rencontre et se complique la tâche pour une qualification.#BATvR92



Le film du match > https://t.co/JZoaUFhYdL pic.twitter.com/T5vLawCN1a — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 14, 2024 La Rochelle 45-12 Leicester Les Maritimes continuent de redresser la tête. Après deux victoires en Top 14, les hommes de Ronan O'Gara se sont sublimés face à Leicester avec un alliage destructeur entre la puissance de ses avants et la magie de ses trois-quarts. Avec ce succès bonifié, La Rochelle se relance et espère plus que jamais défendre son titre. Bordeaux-Bègles 55-15 Saracens Les Bordelais n'ont fait qu'une bouchée des triples champions d'Europe. Avec une ligne d'arrières magnifiée par Matthieu Jalibert, l'UBB a été irrésistible a donné aux Saracens leur plus lourde défaite en Champions Cup. À l'instar de Toulouse, Bordeaux-Bègles totalise quinze points et est déjà qualifié pour les huitièmes.