L’AS Béziers a signé son sixième succès consécutif en s’imposant 23-19 à Colomiers. Au coeur de cet exploit, la fin de match de la charnière Marqués-Malié, deux hommes d’expérience. Le second nous a confié ses impressions.

Vous avez marqué l’essai décisif de la rencontre à la 71ème minute , pouvez-vous nous le raconter ?

Nos avants ont fait un gros boulot. Ils ont resserré la défense et après, je vois que Samuel Marqués regarde vers le fermé, où il y a beaucoup d’avants en défense et je décide de renverser le jeu avec lui et notre ailier sur la droite. Samuel a fait un super travail, il a aspiré quelques défenseurs et il me lève le ballon, il me met dans un intervalle et je n’ai plus qu’à courir.

Était-ce annoncé ?

Avec Sam, nous sommes complémentaires. L’un sait ce que l’autre va faire on n’a pas besoin de parler, un regard suffit.

Sur un plan plus général, qu’est ce qui a fait pencher la balance du côté de l’AS Béziers ?

Vous savez, ce match aurait pu pencher d’un côté comme de l’autre. Ce soir, nos avants ont fait un super travail car on savait que Colomiers était très fort sur les fondamentaux, touche, mêlée et ballons portés. On est arrivé à les contrer là-dessus et à exploiter pas mal d’occasions même si nous n’avons pas converti nos franchissements de début de match. En deuxième mi-temps, on est resté collé au score malgré une certaine domination de Colomiers et nous avons marqué l’essai de la délivrance. Il ne restait plus qu’à faire le dos rond et à s’accrocher en défense jusqu’à ce dernier ballon qu’on a pu expédier en touche.

A trois ou quatre minutes de la fin, Béziers réduit à quatorze s’est imposé sur un maul columérin devant sa ligne et même sur la mêlée qui a suivi, une sacrée résistance face à une équipe qui faisait le forcing , non ?

C’est le signe du match parfait à l’extérieur. On savait que Colomiers était difficile à manœuvrer. On eut être fier de nous, ce n’était pas le plus beau des matchs, mais qu’est ce que nous avons été efficaces...