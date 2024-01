Pro D2 - Qui stoppera cette équipe biterroise ? Celle-ci surfe sur une impressionnante vague de succès ces dernières semaines, avec six victoires sur les six derniers matchs. Les joueurs de Pierre Caillet décrochent cette fois-ci un succès de référence à l'extérieur, 19-23 sur la pelouse de Colomiers. Avec cette victoire, ils confortent leur deuxième place et reviennent même à une longueur du leader Vannes, avant le déplacement de ce dernier à Valence-Romans ce vendredi.

Choc entre membres du top 6, le match Colomiers - Béziers se disputait en préambule de la 16e journée de Pro D2 jeudi soir. Sur la lancée de leur large succès devant Nevers, les Haut-Garonnais espéraient enchaîner devant des Biterrois impressionnants depuis quelques semaines, ces derniers restant sur 5 succès dont 3 avec bonus offensifs. Mais Colomiers a dû à son tour plier face à un Béziers en pleine confiance. Qui s'impose 19-23 au final.

Béziers, de la confiance et du caractère

Comme un symbole. À quelques centimètres d’un essai victorieux sur la sirène, le Columérin Rodrigo Marta est propulsé en touche par le Biterrois Raffaele Costa-Storti, venu concrétiser l’effort collectif défensif. Les Haut-Garonnais ont bien tenté de stopper l’impressionnante dynamique biterroise et d’arracher le succès mais cette équipe de Béziers est en pleine confiance. Et elle y ajoute un caractère de battants jusqu’à la dernière minute, symbolisé par cette ultime séquence défensive.

Non, vraiment en ce moment il faut être sacrément solides pour réussir à faire chuter cette formation biterroise. Car Colomiers avait plutôt fait les choses dans l’ordre dans cette partie. En réussissant à prendre les devants par un essai de Thomas Larrieu et des points au pied de Thomas Girard (10-3, 24e). Mais en face, le plan des Biterrois était limpide : coller au score le plus longtemps possible avant la mi-temps, tenir lors du retour des vestiaires où les Haut-Garonnais sont efficaces et enfin ne pas manquer l’occasion de prendre la main après l’heure de jeu. Les Héraultais ont exactement fait cela. En s’accrochant donc tout d’abord aux basques de leurs adversaires. Avec un essai du pilier Jon Zabala répondant à la première réalisation columérine. Adroit face aux perches, Victor Dreuille répliquait aussi à Thomas Girard (10-10, 26e, puis 13-13 à la mi-temps).

L'ASBH a de la ressource

Comme anticipé par l’entraîneur Pierre Caillet au micro de Canal + Sport, ses joueurs doivent d'abord faire le dos rond face aux assauts des Columérins avant l’heure de jeu. Les Haut-Garonnais grignotent bien des points sur de nouvelles pénalités de Thomas Girard, ils ne parviennent pas complètement à faire sauter la défense de Béziers. En face, les visiteurs font donner leur banc en 6 avants + 2 arrières. Sorti de celui-ci, Samuel Marques est à la conduite de la manœuvre. Le demi de mêlée international portugais guide ses troupes et permet à Charly Malié de boucler d’une course tranchante et victorieuse une offensive après l’heure de jeu (19-23, 71e). Un essai décisif même si Béziers doit résister à 14 contre 15 après le carton jaune récolté par Tupuola (73e). Comme Colomiers fait aussi preuve d’indiscipline - carton rouge à Granouillet à la 76e -, la fin de ce match se joue à 14 contre 14. Et les Haut-Garonnais jouent leur va-tout en toute fin de partie avec une offensive d’envergure. De la droite dans les 22 mètres adverses, ils finissent sur le côté opposé avec une charge du 3e ligne centre Joseva Tamani, stoppé à 5 mètres de l’en-but par un double plaquage de Clément Ancely et Raffaele Costa Storti. Le ballon rebondit tout de même en coin pour Rodrigo Marta mais son compatriote Raffaele Costa Storti s’est relevé et se jette pour pousser son compatriote en touche. Un symbole d’abnégation qui permet à Béziers de préserver ce succès (19-23). La semaine prochaine, Colomiers se déplacera sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. De son côté, Béziers accueillera Provence Rugby (3e avant l’accueil de Dax ce vendredi) pour un énorme choc dans ce championnat de Pro D2. Et les Provençaux auront un énorme défi à relever : celui de stopper cette impressionnante dynamique biterroise.