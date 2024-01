Ce week-end se dispute la troisième journée de Champions Cup. En déplacement en Ulster, le Stade toulousain a l'occasion de signer une troisième victoire en autant de sorties, alors que Toulon et La Rochelle sont dos au mur et n'ont pas le droit à l'erreur.

Northampton - Bayonne

Pour leur première participation dans la compétition, les Bayonnais ont marqué les esprits lors de leur premier déplacement au Munster. Avec un match nul en Irlande, puis une défaite cruelle face à Glasgow, les Basques sont toujours dans la course pour la qualification en huitièmes de finale.

Ce vendredi soir, les joueurs de Grégory Patat auront fort à faire sur la pelouse de Northampton. Ces derniers sont actuellement leaders de Premiership et enchaînent actuellement les victoires. Toulon avait fait les frais du talent des Saints il y a un mois, difficile d'imaginer Bayonne faire mieux.

Notre pronostic : victoire de Northampton

Lyon - Connacht

À la peine en championnat, la Lou fait tout de même bonne figure dans cette Investec Champions Cup avec une victoire face aux Bulls et une défaite doublement bonifiée du côté de Bristol. Ce samedi, les Rhodaniens ont l'occasion d'assurer leur qualification pour le tour suivant face au Connacht.

Les Irlandais ont très mal débuté leur aventure avec deux lourdes défaites face à l'UBB et aux Saracens. À domicile, les Rouge et Noir doivent montrer les muscles, et rafler la mise.

Notre pronostic : victoire bonifiée du Lyon

Toulon - Munster

Voilà une affiche qui parle aux passionnés du rugby européen. Dos au mur, le RCT n'a plus le droit à l'erreur et doit s'imposer face au Munster à Mayol. Avec une victoire, les Varois se relanceraient complètement.

Dans les clous en championnat, Toulon doit montrer le même visage face aux Irlandais pour espérer empocher les quatre points, ou plus. Privés de Charles Ollivon, blessé, les locaux pourront tout de même compter sur Melvyn Jaminet, Jiuta Wainiqolo ou encore Leicester Fainga'anuku derrière.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Leinster - Stade français

Sur le papier, c'est peut-être l'affiche la plus déséquilibrée du week-end. Le Stade français se déplace du côté de Dublin pour y affronter le Leinster, un des grands favoris au titre final. Derniers de la poule 4, les Soldats roses sont condamnés à l'exploit en Irlande.

Le staff du club de la capitale devrait effectuer quelques rotations dans son effectif, ce qui complique encore un peu plus la chose. En face, les Leinstermen ont gagné leurs deux premiers matchs et veulent continuer leur route vers la phase finale.

Notre pronostic : victoire bonifiée du Leinster

Ulster - Toulouse

Dix points en deux matchs, le bilan toulousain est parfait pour l'instant. Après un premier grandement réussi chez les Harlequins, les Haut-Garonnais vont passer un second test sur la pelouse de l'Ulster. Lors de la deuxième journée, le Racing a été corrigé sur le terrain synthétique du Kinspan Stadium.

Toulouse pourra compter sur tous ses internationaux, avec notamment une charnière Dupont-Ramos qui devrait être alignée. Les Rouge et Noir ont tout pour signer un troisième succès en autant de sorties.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Bath - Racing 92

Cinquièmes de la poule 2, les Racingmen sont pour le moment la grosse déception de la compétition côté français. Avec un effectif digne d'un prétendant au titre final, les Franciliens galérent avec deux défaites pour débuter.

Ce week-end, c'est un périlleux déplacement qui attend Stuart Lancaster et les siens. Bath est actuellement deuxième de Premiership et réalise une très bonne saison puisqu'ils comptent dix points et sont à égalité de points avec Toulouse. Les Ciel et Blanc vont également retrouver un ancien de la maison, en la personne de Finn Russell.

Notre pronostic : victoire de Bath, bonus défensif pour le Racing

La Rochelle - Leicester

Les Rochelais ont retrouvé leur guide, en la personne de Grégory Alldritt. Sur une série de deux victoires de suite en Top 14, les Maritimes espèrent bien relever la tête en Champions Cup face aux Tigers de Leicester.

Le calcul n'est pas difficile, La Rochelle n'a pas le choix : il faut gagner à Deflandre face aux Anglais. Le ticket pour la phase finale est toujours accessible mais pour cela, il faut quatre points, minimum, ce dimanche.

Notre pronostic : succès rochelais

Bordeaux-Bègles - Saracens

On pouvait difficilement rêver mieux pour terminer le week-end. L'UBB marche sur l'eau en ce début de saison et ses dix points en deux sorties le démontrent.

Ce dimanche, les Girondins ont l'occasion d'envoyer un nouveau message face aux Saracens et leurs internationaux anglais comme Maro Itoje et Owen Farrell. En pleine bourre, les joueurs de Yannick Bru doivent assumer leur nouveau statut.

Notre pronostic : victoire de l'UBB