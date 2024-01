Dimanche soir à 18h30, l'UBB reçoit un monstre européen : les Saracens. Devant, les Bordelo-Béglais pourront compter sur Pete Samu, titulaire avec le numéro huit dans le dos. Derrière, toutes les stars sont là.

Le public de Chaban-Delmas devrait se régaler ce dimanche soir. Le staff girondin aligne toutes ses étoiles derrière. Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud seront sur les ailes, alors que Romain Buros couvrira le second rideau. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert sont bien sûr titulaires.

Chez les Saracens, ce n'est pas mal non plus avec Owen Farrell à l'ouverture et Alex Goode à l'arrière.

Le XV de départ de l'UBB : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Gazzotti, 8. Samu, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Boniface, 18. Sadie, 19. Douglas, 20. Diaby, 21. Miquel, 22. Abadie, 23. Uberti.

Le XV de départ des Saracens : 15. Goode ; 14. Lewington, 13. Daly, 12. Tompkins, 11. Maitland ; 10. Farrell (cap.), 9. Van Zyl ; 7. Christie, 8. Earl, 6. Isiekwe ; 5. Tizard, 4. Itoje ; 3. Judge, 2. Dan, 1. Mulipola.

Remplaçants : 16. Hadfield, 17. Crean, 18. Clarey, 19. Vunipola, 20. Gonzalez, 21. Simpson, 22. Hartley, 23. Segun.