Siate Tokolahi sera Palois jusqu'en 2025. L'expérimenté pilier droit de Pau a prolongé d'une année son bail dans le Béarn et restera l'un des hommes de base de Sébastien Piqueronies la saison prochaine.

Droitier le plus utilisé par Sébastien Piqueronies depuis le début de la saison (460 minutes), le pilier Siate Tokolahi poursuit l'aventure dans le Béarn. En mai 2023, il avait signé un bail d'un an (avec une seconde année en option). Cette année optionnelle a donc été levée par la Section paloise, qui a officialisé la prolongation de Tokolahi ce jeudi. "Je prolonge avec beaucoup de plaisir avec la Section. Je me sens très bien au club, je sens que je progresse avec l’équipe et j’aime beaucoup les supporters qui sont superbes. J’ai envie de continuer de grandir comme joueur avec ce club. J’aime la ville et la région où je me sens très bien avec ma famille" sourit le pilier droit.

"Nous apprécions chez Siate sa capacité à être un pilier à la fois rugueux et disponible dans le jeu. Notre ambition est de franchir un cap ensemble, à la fois sur notre projet collectif mais aussi dans le développement de ce joueur ambitieux" se félicite Sébastien Piqueronies.