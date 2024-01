Quasiment un mois après le début de la phase de poules, les huit clubs français retrouvent la Champions Cup. Alors que Bordeaux-Bègles et Toulouse sont dans la meilleure position possible, le champion en titre rochelais et Toulon devront faire le plein de points pour espérer se qualifier.

Toulouse et Bordeaux-Bègles au top

Les Bordelais et Toulousains pouvaient difficilement faire mieux. Avec deux victoires bonifiées chacun, Toulouse et Bordeaux-Bègles ont régalé lors des deux premiers week-ends de Champions Cup. L'UBB a infligé deux gifles au Connacht et à Bristol alors que les Rouge et Noir ont terrassé Cardiff et les Harlequins. Avec dix points au compteur, les deux clubs s'avancent en favoris pour terminer en tête de leurs poules respectives.

Mais le plus dur est à venir pour les hommes de Yannick Bru. Les Girondins reçoivent en effet les Saracens, triples champions d'Europe, avant de s'envoler en Afrique du Sud pour y affronter les Bulls de Pretoria. À ce jour, aucune équipe française n'a réussi à s'imposer au pays des champions du monde. À l'inverse, Toulouse restera sur le Vieux Continent avec un déplacement périlleux en Ulster avant de recevoir Bath, qui a également réalisé un excellent début de campagne. L'UBB marche sur l'eau en Top 14 et reste dans une forme étincelante alors que les Rouge et Noir continuent de monter en régime après leur succès autoritaire sur Lyon.

Lyon et Bayonne, l'espoir d'une parenthèse enchantée

Contexte diamétralement différent pour Lyon. Treizième du Top 14, le Lou n'avance pas et inquiète par les récentes claques reçues à Bordeaux et Toulouse. Minés par une cascade de blessures, les hommes de Fabien Gengenbacher sont étonnamment bien placés à l'aube de la troisième journée de Champions Cup. Avec sept points, les Rhodaniens sont deuxièmes de la poule 1 et ont leur destin en main pour se qualifier en huitième de finale. La tête à l'envers en championnat, Lyon pourrait profiter de la Champions Cup pour retrouver le sourire et relancer sa saison.

Les Lyonnais reçoivent le Connacht avant de se déplacer aux Saracens pour un véritable "seizième de finale". L'Aviron bayonnais est également qualifiable après deux journées. Quatrièmes de la poule 4 avec trois points, les Basques peuvent réaliser un exploit en sortant des poules. Pour ce faire, les hommes de Grégory Patat devront faire un résultat à Northampton, actuel leader de Premiership. Les Bayonnais termineront leur phase de poules à domicile face à Exeter avec le doux rêve de se qualifier.

Les Lyonnais veulent se relancer en Champions Cup. Icon Sport - Icon Sport

La Rochelle, Toulon, le Stade français et le Racing 92 dos au mur

La moitié des équipes françaises engagées en Champions Cup n'ont toujours pas gagné le moindre match. Remis en selle après deux victoires d'affilée en Top 14, le champion rochelais a une couronne à défendre et devra s'employer pour arracher une qualification. Leicester et Sale vont se présenter face aux Maritimes sur les deux prochains week-ends, des adversaires à la hauteur de La Rochelle. Même cas de figure ou presque pour Toulon et le Racing 92. Les deux clubs ont l'obligation de réagir après deux journées décevantes. Le RCT reçoit l'un des moins flamboyants Munster de ces quinze dernières années avant de se déplacer à Glasgow. Les Varois devront faire un exploit en terre écossaise pour rallier les huitièmes.

Les Franciliens, eux, devront se sublimer à Bath avant de faire le plein contre Cardiff, l'une des équipes les plus modestes de cette édition 2024-2025. Objectif majeur du club ciel et blanc, la Champions Cup pourrait bien s'arrêter dès la phase de poules pour les coéquipiers d'Henry Chavancy. Enfin, le Stade français se déplace au Leinster avant de recevoir les Stormers. Un miracle est attendu pour les Parisiens. Pour rappel, les cinquièmes de chaque poule sont reversés en Challenge Cup à l'issue de la phase de poules.