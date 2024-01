Trois mois après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, Shaun Edwards a visiblement du mal à passer à autre chose. L'entraîneur de la défense des Bleus se sent toujours "lésé" au vu du scénario dantesque de la rencontre face à l'Afrique du Sud.

La pilule passera-t-elle un jour ? Shaun Edwards affirme être toujours "lésé" de l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, face à l'Afrique du Sud. Dans un entretien donné à Rugby World, l'entraîneur de la défense des Bleus est à nouveau revenu sur la défaite française contre les Springboks. La plaie semble encore ouverte chez l'Anglais. "Parfois, on ressent un sentiment d’injustice. Je pense que nous avons joué un rugby magnifique, tant en attaque qu'en défense, tout au long de la compétition. Le mérite revient à l’Afrique du Sud. Mais nous sommes manifestement lésés à certains égards. C'est probablement l'une des défaites les plus difficiles pour nous et pour moi".

Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié s'étaient inclinés d'un petit point (29-28) au terme d'une rencontre épique, marqué par plusieurs faits de jeu invraisemblables, à l'instar du contre de Cheslin Kolbe sur une transformation de Thomas Ramos. Ben O'Keeffe, l'arbitre de la rencontre, avait d'ailleurs été la cible de plusieurs polémiques.

Pour Fabien Galthié, une très grande partie de l'ossature actuelle sera présente en Australie mais des aménagements devront être faits, notamment avec les cadres.



Je ne pense pas que nous aurions pu faire autre chose

Avec le Tournoi des 6 Nations en ligne de mire (2 février - 16 mars), Shaun Edwards veut évacuer l'immense déception de cet échec mondial. Pour lui, ses joueurs ne doivent pas avoir de regrets après cette compétition. "Je ne pense pas que nous aurions pu faire autre chose. La condition physique à Monaco (lors d'un camp pré-tournoi) était d'un très haut niveau. Les gars se sont entraînés extrêmement dur et étaient en pleine forme. Cela s'est avéré lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande" conclut-il.