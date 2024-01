Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le demi d'ouverture du Stade toulousain et du XV de France Romain Ntamack évoque, entre autres, l'usure mentale et physique des joueurs internationaux. Encore en phase de réathlétisation après sa rupture des ligaments croisés, il aimerait que la parole des joueurs soit un peu plus entendue par les instances dirigeantes.

C'est d'actualité depuis quelque temps maintenant et cela a pris une nouvelle dimension avec le cas Alldritt. Le troisième ligne centre de la Rochelle a coupé avec le rugby pendant près de deux mois. Une régénération essentielle comme le confiait l'intéressé au micro de Canal+ après la rencontre face à Toulouse: "Elle m'a fait beaucoup de bien (la coupure). Elle m'a permis de soigner quelques petits bobos et je veux remercier le club de m'avoir permis de le faire, même si je sais que certains supporters n'ont pas compris. Dernièrement, j'avais l'habitude de dire que j'avais l'impression d'avoir 35 ans. Là, j'ai la sensation d'avoir retrouvé mes 26 ans." Exemple ici donc, que les joueurs, internationaux en particulier, ne cachent pas leur fatigue, mentale et physique, après une année 2023 éprouvante. Un enchaînement qui a pris forme au début de la saison en septembre 2022 jusqu'en juin pour certains, en passant par la préparation au Mondial en France, la participation au Mondial puis l'enchaînement de la nouvelle saison.

"Le seul moyen de récupérer, c'est de se blesser sur une longue période"

Un rythme effréné que Romain Ntamack constate, lucide mais qui transpire d'un certain agacement. Avec en cible, le manque d'écoute et de prise en compte des instances dirigeantes à propos de la parole des joueurs. "Tout le monde se plaint qu’il y a trop de matchs mais beaucoup veulent encore en rajouter ou créer des compétitions, lance Ntamack. À un moment, il faut peut-être aussi écouter les joueurs. Il serait d’ailleurs bénéfique de davantage les concerter. Nous ne sommes pas des morceaux de viande. Nous sommes parfois fatigués et nous restons malgré tout les principaux acteurs de ce jeu." À titre personnel, il confie même que sa blessure survenue face à l'Écosse (ligaments croisés du genou gauche) lui apporte un moment de "coupure". "Le seul moyen de récupérer et de bien se régénérer aujourd’hui, c’est de se blesser sur une longue période. C’est malheureux" regrette le numéro 10 toulousain. "Je ne vois honnêtement pas, vu l’état dans lequel j'étais rien que pendant la préparation cet été, comment j’aurais pu enchaîner encore sur une saison après le Mondial."

Encore en phase de réathlétisation mais déjà de retour sur les terrains pour toucher ses premiers ballons, Romain Ntamack pourrait faire son retour au cours du printemps prochain courant fin mars-début avril probablement.