Après avoir visité les installations de Provence Rugby, l'international anglais Courtney Lawes était à Brive ce mercredi. En fin de contrat à Northampton, le deuxième ou troisième ligne est en quête d'un nouveau challenge. Son profil intéresse plusieurs clubs français.

Courtney Lawes poursuit son tour de France. Après s'être rendu à Aix-en-Provence la semaine dernière, Courtney Lawes a visité ce mercredi les installations de Brive comme révélé par nos confrères de La Montagne. Selon nos informations, les contacts entre le club corrézien et l'international anglais (34 ans, 105 sélections) remontent à plusieurs semaines déjà. Le CAB, en quête d'un "gros coup" sur le marché des transferts, se serait ainsi rapproché du deuxième ou troisième ligne de Northampton. Des prises de renseignements rendues notamment possibles grâce à des connexions outre-Manche depuis l'arrivée au club comme actionnaire principal du milliardaire anglais, Ian Osborne.

Lawes a l'embarras du choix

Courtney Lawes, lui, arrive en fin de contrat à Northampton, son club de toujours, en juin prochain. À bientôt 35 ans, le deuxième ou troisième est toujours en forme puisqu'il est toujours titulaire chez les Saints, leaders de Premiership. Lawes, en quête d'un nouveau et possible dernier challenge, pourrait être tenté par une expérience en France. Si les contacts évoqués par la presse britannique entre le joueur du XV de la Rose et le Rugby Club Toulonnais ont été démentis par le club varois, Courtney Lawes intéresse bien des clubs de l'Hexagone, à l'image, donc de Provence Rugby et Brive en Pro D2 mais aussi d'écuries de Top 14 (The RugbyPaper évoquait ce dimanche un intérêt du Racing 92). Une chose est sûre, l'Anglais devrait avoir l'embarras du choix.