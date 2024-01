Ce lundi, la légende galloise JPR Williams est décédée. Joint par nos soins, Jean-Pierre Rives rend hommage à l'ancien arrière du XV du Poireau, vainqueur de huit Tournois des 5 Nations.

"Je viens d’apprendre cette terrible nouvelle. Je suis effondré, atterré. C’est terrible. C’est peut-être le plus grand joueur que j’ai affronté. C’était un immense joueur. Il était très gallois. Il ne lâchait rien du tout sur le terrain tout en étant adorable en dehors. Il fait partie des plus grands dans une génération galloise exceptionnelle, avec des avants extraordinaires. C’était une équipe fantastique, avec un nombre de joueurs talentueux incroyables. C’était remarquable. Ils étaient redoutables devant et fabuleux derrière. C’était un véritable athlète, et il était notamment un très bon joueur de tennis.

L'ancien arrière JPR Williams est décédé ce lundi à l'âge de 74 ans. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby gallois qui s'en est allé.

Il était grand, costaud. Il aurait pu jouer n’importe où même aujourd’hui. Il était très fort et puis totalement fou. Il pouvait jouer comme un pilier. Il était vraiment fou, il se lançait dans la bataille comme un char d’assaut. Il était doué pour tout. C’était terrible pour les adversaires. Quand on allait jouer au pays de Galles, moi j’avais peur. Je n’ai jamais posé la question aux autres, car je me disais qu’ils étaient courageux et que je ne l’étais pas. L’Arms Park, c’était quelque chose et même à Paris nous n’étions pas à l’abri. Je n’ai plus jamais revu autant de joueurs avec autant de cœur, d’esprit, de talent dans une même équipe. Ils étaient forts dans la tête et dans les jambes. Pour nous, il fallait s’inspirer d’autant de talent et de ferveur collective. Ce sont des joueurs de rugby exceptionnels mais ce sont aussi des personnages extraordinaires. Ça va au-delà du rugby et surtout dans leur pays. Ce sont des icônes et c’est mérité."