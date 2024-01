\ud83d\udc40 ??? ??????? ????-???? : ??????? ?



On a fait notre choix et c'est le moment de vous le dire...



Andy Bordelai, pilier gauche du RC Vannes et international U20 s'engage à l'Aviron Bayonnais pour les deux prochaines saisons !



