Colomiers a réussi un petit exploit en infligeant un cinglant 28-3 à Nevers, réputé grosse écurie. Les Haut-Garonnais ont marqué trois essais, ce qui leur a donné leur premier bonus offensif de la saison à domicile. Maxime Granouillet, deuxième ligne de devoir et de combat, nous a fait part de ses sentiments.

Colomiers n'avait encore jamais marqué de point de bonus offensif cette saison à domicile, seulement à l'extérieur à Montauban. L'USC a surclassé Nevers 28-3. Au cœur de ce mini triomphe, Maxime Granouillet, deuxième ligne de tempérament, a parfaitement mené le pack haut-garonnais dans ce qui fut d'abord une guerre de tranchées ponctuée par un ultime essai de trois-quarts.

Maxime, quel est votre première réaction après ce succès plus large qu’on ne l’aurait cru ?

On a pris cinq points, c’est tout. On cherchait la victoire avant tout. Mais il y a eu une cerise sur le gâteau, le bonus offensif. Mais avant le match, on n’y pensait même pas. On voulait juste commencer l’année par un succès avant de recevoir à nouveau jeudi.

Dans quel secteur avez-vous fait la différence ?

Nous sommes en hiver, et dans les conditions hivernales, si on ne s’impose pas devant, on ne peut pas gagner. Mais au-delà de ça, je trouve que nous avons été performants dans le jeu au pied. Nous les avons bien laissés chez eux. En fait, je trouve que nous n’avons pas été souvent inquiétés. J’ai en tête deux grosses séquences défensives, autour de la 30e, puis au retour de la mi-temps. Nous nous en sommes bien sortis. A part ça nous n’avons pas été trop mis en danger.

Raffaele Costa Storti sur un nuage, le déchirement à Rouen... Les enseignements de la soirée de Pro D2 \ud83d\udd3dhttps://t.co/oVUV3cd8s1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 5, 2024

Aviez-vous pensé à la défaite de l’an passé en avril, quand Nevers vous avait roulé dessus 43-10, un match qui avait marqué tout le monde ?

Oui, nous avons entendu parler cette semaine. Bon, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Disons que s’il y avait un peu de motivation supplémentaire à aller chercher, nous sommes allés la chercher là.

Vous attendiez-vous à être aussi dominateurs ce soir ?

Non, on s’attendait à un match plus serré que ça. On l’avait préparé comme un match qui devait être dur et qui devait se jouer sur la fin. Mais au final, il s’est joué quand même sur la fin, mais pour le bonus offensif en notre faveur. Il a fallu l’arracher ceci dit, et ce n’était pas si facile. Mais je trouve que sous la pluie dans la boue, on se sent plutôt à notre aise, ça fait plusieurs fois qu’on répond présent dans ces conditions-là. On parvient alors à mettre nos adversaires sous pression. Je ne sais pas, on est peut-être devenus une équipe d’hiver. Je n’espère pas en fait, car les phases finales se passent au printemps.

On a l’impression que vous vous êtes rendu ce match facile, non ?

On est restés sereins. On a pris le score et tout s’est enchaîné. Je n’ai pas tous les chiffres, mais cette saison, chaque fois qu’on a pris le score, on a su gérer. Quand on a dû courir après le score, ce fut toujours très compliqué. Et puis je le répète dans les conditions hivernales, une fois que le score est pris, c’est compliqué pour l’adversaire de faire du jeu. Alors on ne s’expose pas trop, on renvoie l’adversaire chez lui et quand il fait des fautes, on marque et puis voilà.

Voici tous les résultats de cette soirée de Pro D2 !https://t.co/LkNTNMPtZB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 5, 2024

Nevers a eu deux ou trois périodes de domination que vous avez bien surmontées, même à quatorze contre quinze. Que vous êtes-vous dit quand vous avez repoussé leurs assauts, notamment sur un contre de 90 mètres ?

On ne s'est rien dit. On s’est juste regardés entre nous. Ça a suffi. Je pense que moralement, ils en ont pris un coup sur ces actions-là. C’est comme en deuxième mi-temps, quand ils sont venus près de notre ligne et quand on a bien défendu et qu’ils ont dû se contenter de trois points après avoir tapé deux ou trois fois en touche. On s’est regardés dans les yeux encore et ça a suffi. En fait, cette action du début de deuxième mi-temps, c’est la plus belle du match à mon avis. Leurs trois points marqués sonnaient comme un aveu de faiblesse. Le genre de truc qu’on a déjà vécu de notre côté d’ailleurs. On sait que l’équipe qui défend prend un avantage sur le plan mental.

Vous revoilà dans le Top 6, c’est une satisfaction, non ? ….

Oui, c’est l’objectif n’est ce pas ? L’an passé, on a dû passer 28 journées dans le Top 6 avant d’en sortir. Oui, c’est l’objectif. Il faut l’assumer. On verra jeudi face à Béziers. Recevoir deux fois de suite c’est toujours dangereux. Il faudra garder la tête froide.