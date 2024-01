La pépite de Pro D2 - Pablo Patilla, une belle histoire qui aurait pu ne jamais commencer

Arrivé à Rouen cette saison, Pablo Patilla, 21 ans, vit son rêve de joueur de rugby professionnel. Pourtant, il y a tout juste deux ans, le jeune tarbais d'origine, voulait arrêter le rugby. Sa belle histoire avec Sébastien Tillous-Borde a tout changé.

À 20 ans on est parfois inconscient... C'est en tout cas ce que doit se dire Pablo Patilla quand il regarde dans le rétroviseur. Après ses jeunes années à Tarbes, le rugbyman s'en va à jouer avec les espoirs de Carcassonne. Mais dans l'Aude, tout ne se passe pas comme il l'imaginait, "Je voulais arrêter, j'en avais marre, je pensais que ce milieu n'était pas fait pour moi. J'avais perdu le goût au rugby.", avoue-t-il. Voiture chargée de toutes ses affaires, sur la route pour rentrer chez ses parents, Pablo Patilla reçoit un appel de Sébastien Tillous-Borde, qu'il a croisé au centre de formation de Carcassonne, "Il était venu pendant la préparation physique, au son visage me disait quelque chose mais je ne l'avais même pas reconnu. Quand j'avais compris qui c'était j'étais hyper heureux", en rigole aujourd'hui celui qui jouait alors arrière ou ailier. L'ancien demi de mêlée du XV de France s'apprêterait à reprendre Bourgoin, lui propose de le rejoindre.

Un repositionnement salvateur

"Je lui dis "non, j'arrête le rugby", et il me dit "c'est pour le groupe pro". Là il y a eu un grand blanc". Après une première saison où il joue seulement huit matchs (sept comme titulaire) à cause d'une blessure, le néo-Isérois est repositionné au centre dès sa deuxième saison. Un nouveau poste où il peut pleinement s'épanouir, "Au centre, tu dois savoir tout faire, tu touches des ballons, tu plaques. Tu m'amuses réellement". Une belle saison pour le joueur (24 matchs joués dont 15 comme titulaire) et les Berjaliens qui se termine malheureusement en barrage face à Blagnac. Un match dans lequel Pablo Patilla marque, ce qui sera finalement son dernier essai sous les couleurs du CSBJ.

Alors, que le club de Nationale lui propose une prolongation, il préfère suivre, Tillous-Borde, qui lui a donné sa chance quand lui-même n'y croyait plus. Ensemble, ils s'en vont découvrir l'étage au-dessus, celui de la Pro D2 à Rouen. En Normandie si, comme le confie le centre, "le début de saison n'aide pas" (le RNR n'a gagné que deux matchs en 14 journées et est actuellement dernier du championnat), Pablo Patilla prend petit à petit ses marques et grappille du temps de jeu (8 apparitions). Contre Grenoble, il a en plus marqué ses premiers points sous les couleurs de son nouveau club. Lui qui avoue être "venu en Normandie pour progresser, physiquement, techniquement", est entrain de réussir la mission qu'il s'était fixée. Titulaire pour la réception de Mont-de-Marsan, il espère continuer de progresser et surtout lancer la mission maintient du club !