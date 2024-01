Ce samedi 30 décembre, un incendie a ravagé une maison à Lesponne, hameau de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Un corps calciné et sans vie a été retrouvé et si l'identité de ce dernier n'a pas encore été confirmée par les enquêteurs, il semblerait qu'il s'agisse de Benjamin Arnauné, un rugbyman du Stade bagnérais. À ce jour, son ex petite-amie est toujours activement recherchée. La piste de l'assassinat est évoquée.

À Lespone, un drame est venu assombrir cette fin d'année. Le samedi 30 décembre au matin, un violent incendie s'est déclaré dans une maison de cette petite commune proche de Bagnères-de-Bigorre. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter que le feu se propage mais n'aura malheureusement pas empêché la mort d'un homme qui se trouvait à l'intérieur. C'est un corps totalement calciné qui a été retrouvé, ce qui rend l'identification de ce dernier très compliquée. À ce jour, l'enquête n'a toujours pas permis de révéler clairement l'identité de cet homme mais selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir de Benjamin Arnauné, un rugbyman du Stade bagnérais (Fédérale 1). Pour ses proches, il ne fait en tout cas aucun doute.

Au lendemain de ce drame, le Stade bagnérais postait un message sur ses réseaux sociaux : "Notre ancien demi de mêlée et surtout grand Ami a péri tôt ce matin dans l'incendie de sa maison de La Vialette, dans la vallée de Lesponne. Benji, ce meneur d'hommes aimé et respecté de tous, avec qui on aimait partager son temps après les matchs, a porté avec beaucoup de dévouement et grand talent le maillot noir du Stade Bagnérais Rugby durant de très longues années, des Belascain jusqu'à l'équipe fanion."

Pour l'heure, les causes du décès ne sont pas connues et ce malgré l’examen médico-légal et l’autopsie du 2 janvier.

Son ex-compagne finalement interpellée ce jeudi 4 décembre

Cinq jours après les faits, celle qui était sa compagne pendant plus de quinze ans était toujours recherchée. Selon les informations de La Dépêche, elle a finalement été interpellée ce jeudi 4 décembre, en début d'après-midi, non loin des loins de résidence de ses proches. La jeune femme aurait été reconnue par des passants.

L'enquête a révélé la présence de sang et d'une arme dans sa voiture. La piste de l'assassinat était alors évoquée. Toujours selon La Dépêche, Benjamin Arnauné et celle qui porte le prénom de Tatiana étaient en pleine rupture. Une séparation compliquée selon ses proches. Ce dernier devait même aménager le jour des faits dans sa nouvelle maison.

Ce mercredi, le procureur de la République de Pau avait toutefois ouvert une information judiciaire pour assassinat à l’encontre de l’ancienne compagne du rugbyman. Cette femme âgée d'une trentaine d'années, brune et de petit gabarit était activement recherchée. Elle a finalement été interpellée ce jeudi 4 décembre