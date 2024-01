Rouen qui a connu de nombreuses difficultés depuis le début de saison et qui est actuellement bon dernier de Pro D2 a décidé de réagir. Vincent Lenouvel et Fabien Vincent arrivent dans le staff pour épauler Sébastien Tillous Borde, entraîneur de l'équipe normande depuis cette saison.

Actuel bon dernier de Pro D2 à 10 points du barragiste biarrot, Rouen n'a pas réalisé le début de saison rêvé. Deux victoires et 12 petits points en 14 matchs joués. L'avenir s'assombri pour le club normand et la Nationale se rapproche. Mais le RNR ne compte pas baisser les armes aussi facilement, et les dirigeants qui conservent leur confiance en Sébastien Tillous Borde, l'entraîneur arrivé à l'intersaison, ont décidé d'épauler l'ancien coach du CSBJ.

Ainsi, Vincent Lenouvel, qui s'occupait jusqu'alors de la formation, va devenir de binôme de l'ancien demi de mêlée du XV de France. Il se concentrera principalement sur la défense mais conservera tout de même ses anciennes fonctions. Fabien Vincent, ancien troisième ligne du club qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière va lui revenir au club pour permettre de faciliter la communication entre le staff et les joueurs. Une mission de grande envergure est lancée à Rouen avec un seul objectif dans toutes les têtes : le maintien !