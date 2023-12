Pro D2 - Pour Bernard Goutta, le SU Agen doit "regarder vers le bas"

Battus par Montauban dans les dernières secondes, les Agenais sont sortis sonnés de ce derby. Mais ils ont fait un constat réaliste : ils doivent désormais jouer le maintien car leur niveau de jeu ne permet pas de viser mieux.

Du top 4 au maintien. L’ascenseur émotionnel fait mal pour les Lot-et-Garonnais. Mais il faut être lucide : le SUA produit l’un des jeux les plus pauvres du championnat et cela s’est encore vérifié contre Montauban. La faute notamment à une conquête en perdition. "Je suis déçu car on voulait rester maîtres à domicile. Même si cela est difficile et que très peu d’équipes l’ont réussi. Cela va nous faire du bien et nous bouger le cul. Il va falloir prendre conscience qu’avec une conquête comme celle-ci, on ne jouera que le maintien", a martelé Bernard Goutta après la rencontre.

Très énervé par le visage montré par ses joueurs, le manager n’a pas mâché ses mots : "Tant qu’on n’aura pas réglé cette conquête, on ne pourra regarder que vers le bas. On ne regardera pas le haut. Cela nous met trop en difficulté. On s’aperçoit qu’on a du boulot. Et quand tu as du boulot, tu ne peux regarder que vers le bas. Maintenant, je pense que c’est un mal pour un bien. Cela va nous obliger à se bouger le cul et à aller chercher des résultats à l’extérieur pour assurer le maintien."

Evan Olmstead partage l’avis de son manager mais se veut moins catastrophé : "Comme Bernard nous l’a dit, il faut penser au maintien. Il n’était pas content et c’est normal. Mais je pense que le top 4 doit rester notre but. On sait jouer. On l’a montré contre Colomiers et sur certains matchs. Il va par contre sérieusement falloir changer les choses."

« Oui, je suis inquiet ! »

Battus sur un drop de Jérôme Bosviel dans les ultimes minutes de la rencontre, les Agenais sont désormais contraints de se remobiliser. Ils ne resteront en tout cas pas invaincus cette saison à la maison ce qui était l’objectif principal.

En conférence de presse, Bernard Goutta n’a pas caché son appréhension par les temps qui courent : "Est-ce que je suis inquiet ? Oui. Quand tu vois notre match à Angoulême et quand tu vois le déchet que l’on a eu aujourd’hui (vendredi), oui je le suis. On n’arrive à rien construire. On marque un essai mais on n’a pas mis cette équipe de Montauban en difficulté, on ne s’est pas mis à l’abri. Oui, je suis inquiet, oui." Quelles sont les solutions ? Le Catalan, qui regrette de « devoir passer de mauvaises fêtes » va devoir les trouver avec son staff très rapidement.

L’information principale, c’est que le SU Agen va donc devoir basculer en mode maintien dans les prochaines semaines. Comme il y a deux ans. À l’exception près qu’il y a deux ans, les Agenais n’avaient pas clamé haut et fort vouloir atteindre le top 4. Vont-ils réussir à véritablement prendre conscience de la situation ? Les prochaines échéances le diront ! Notamment contre Valence-Romans. En attendant, il y a péril en la demeure.