Grégory Patat, le manager de l’Aviron bayonnais, était ravi de la performance de son équipe, qui a renversé le Racing 92 (27-23), grâce à un essai de Rémy Baget à la dernière minute. En conférence de presse, le technicien a aussi salué le match du talonneur Thomas Acquier, qui a assuré malgré peu de temps de jeu.

Grégory, vous avez connu plusieurs scénarios un peu fous. Celui-là, où le placez-vous ?

Il est pas mal, quand même. Il fait partie de mes préférés. C’est le préféré. Aujourd'hui, il y a 3-17 à la mi-temps, mais un contenu très performant de notre côté. Nous avons 60 ou 70 % de possession. On prend deux essais en contre, sur des fulgurances de leur part. On savait qu’ils avaient des facteurs X pour nous mettre à mal. C’est dommage, parce qu’on a eu des opportunités de marquer, mais, comme on dit, on n’a pas su les mettre au fond. On a manqué de réalisme, il y a deux essais refusés, Erbinartegaray finit dans l’en-but. Il y avait des passes supplémentaires à faire, mais on ne les a pas utilisées. Elles nous auraient permis de marquer, mais on n’a pas osé les faire. Par rapport au contenu du match, on fait une prestation XXL.

Quelles étaient les consignes avant le match ?

On voulait les agresser dans les collisions et maintenir la possession. On se rend compte que quand on est fluctuant dans l’intensité ou l'engagement, on est très moyen. On ne va pas se mentir, à Perpignan on n’a pas existé sur les ballons portés, on a pris cinq ou six contre-rucks dans les couloirs. Tu ne peux pas gagner au rugby avec ça. C’est avant tout un sport de combat. On avait redéfini notre ADN, le caractère de notre jeu et c’est là où on est allé le chercher.

Vous avez presque l’air fatigué de ce que vous avez vécu…

C’est un scénario de dingue. Il y a les titulaires, les remplaçants, ceux qui sont hors groupe et chacun doit amener sa pierre à l’édifice. Nous avons réitéré ça dans le vestiaire. À l’Aviron, il n’y a pas de remplaçants ou de titulaires, on veut des joueurs de l’Aviron, tout simplement. C’est incroyable. Dans notre lexique, on a un mot, c’est l’audace. On veut taper fort, avoir du caractère, mais il y a aussi cette partie d’audace qu’on veut aller chercher. Elle caractérise bien le jeu de l’Aviron. On voit la pénalité vite jouée par Guillaume Rouet, qui doit mieux se terminer, la dernière passe au pied de Camille Lopez, le grand pont de Rémy Baget. Si on n’a pas des joueurs qui profitent de ces instants, peut-être qu’on n’a pas ce scénario.

Vous dites qu’il n’y a pas de remplaçants à Bayonne, mais il y a des joueurs qui jouent moins, comme Thomas Acquier, lequel a fait un gros match. Qu’en avez-vous pensé ?

C’est comme Thomas Dolhagaray au Munster, qui a passé la transformation du match nul. Thomas Acquier est un joueur de rugby professionnel, qui n’a jamais lâché. Il a toujours été positif. Il est souvent dans la situation où il doit aider ses autres coéquipiers. Il avait un nez fracturé avant le match, a fait 80 minutes très performantes. L’alignement du Racing est souvent un cimetière à talonneurs, mais on a trouvé les options. Dans l’engagement, on savait que Thomas n’allait pas tricher. J’ai aimé son investissement aujourd’hui. Même s’il a peu de temps de jeu, il a la légitimité de parler au groupe et il a bien parlé au groupe avant le match, ce qui a fédéré tout le monde autour de lui.

Aujourd’hui, avez-vous pensé que vous alliez perdre ?

On se le dit tout le temps. Après, à la mi-temps, on se dit que si on continue, on va le faire. Il fallait évacuer cette frustration. À un moment, on leur donne des pénalités gratuites, qui permettent de creuser un peu plus l’écart au score. L’objectif, c’était de revenir à moins d’une marque et d’être toujours là. J’ai senti pas mal d’agacement de la part de mon équipe, mais il faut savoir rester froid. [...] Aujourd’hui, il faut féliciter les joueurs. Même si ça passe ric-rac à la dernière action, je pense qu’on fait l’une des plus grosses prestations à Jean Dauger. Il ne faut pas oublier qu’on a marqué trois essais face au premier, qui est difficile à manœuvrer. On met 27 points à la meilleure défense du championnat. Si en première mi-temps, on sait scorer au bon moment, je pense qu’on peut s’amuser encore plus.