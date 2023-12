Ce vendredi soir, Samuel Whitelock a découvert le Top 14 sur la pelouse d'Oyonnax. Le All Black aux 153 sélections a réalisé un bon match pour sa première sous le maillot palois.

Il est descendu du bus parmi les premiers et, sans s’attarder sur le parvis du stade Charles-Mathon, a filé directement vers les vestiaires d’où il n’est ressorti plus tard que quelques minutes pour découvrir l’enceinte aindinoise, théâtre de ses grands débuts en Top 14. C’est dans les couloirs de ces mêmes vestiaires qu’il s’est échauffé en enchaînant les courses sur une dizaine de mètres, avant de connaître sa grande première dans le championnat français. Ces débuts, Sam Whitelock aurait dû les vivre une semaine plus tôt, lors de la réception de Clermont au Hameau, victime d’un choc lors d’un entrainement, il avait été préservé. En milieu de semaine, sa présence à Oyonnax a été sujette à interrogation, en raison d’une légère atteinte virale avant qu’il soit titularisé.

"Sam nous a rejoint il y a trois semaines, il s’est très vite adapté, même s’il a participé à très peu d’entraînements collectifs, même s’il manque encore de repères, s’il ne maîtrise pas toutes les annonces, il a besoin de jouer" confiait avant match Thomas Choveau, l’entraineur de la touche paloise.

Son frère comme guide

Ce manque de repères évoqué s’est parfois vu sur le terrain, le deuxième ligne néo-zélandais hésitant sur certains de ses placements. Mais avec Luke, son frère, comme guide et comme interprète, l’adaptation devrait être rapide.

Entre un petit accrochage avec Hugo Fabrègue, quelques placages appuyés de Loïc Credoz, un coup-franc sifflé contre lui sur une touche pour non respect de l’alignement, Sam Withelock est vite entré dans le vif du sujet et n’a pas tardé à démontrer son aptitude à trouver sa place dans le jeu de la Section en poussant quelques charges. Durant 52 minutes, le double champion du monde a tenu sa place, sans éclat, mais avec efficacité et rigueur. Juste avant de quitter la pelouse il a même sauvé une situation chaude en arrachant un ballon dans un contre-ruck permettant à son équipe de réinvestir le camp haut-bugiste pour aller chercher une pénalité ramenant le score à 18-13. Très sportivement, le public oyonnaxien n’a pas manqué d’applaudir le néo-palois lors de sa sortie.

Le All Black a joué un peu moins d'une heure. Jean-François Basset

"Il nous sera précieux"

Le constat tiré de cette première par Sébastien Piqueronnies, l’entraîneur palois, est simple : "Sam a effectué des débuts très encourageants, il nous sera précieux".

Celui qui l’a remplacé sur le terrain, Mickael Capelli, partage cette opinion : "Sam va très vite devenir quelqu’un de très important dans le groupe. Aujourd’hui, pour ses débuts avec nous il a déjà trouvé sa place. Il a porté ses ballons, il a défendu. Tout le monde connait ses qualités de joueur, mais en plus c’est quelqu’un de très simple, de très humain".