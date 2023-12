Le Top 14 vient en aide à l'association les Restos du Coeur pendant les rencontres le Boxing Day. Les spectateurs pourront faire des dons, en plus de la participation de la LNR, pour subvenir aux besoins des personnes précaires.

L'ovalie vient en aide aux Restos du cœur. Durant la onzième journée de Top 14, la Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé se mobiliser aux côtés de l'association pour subvenir aux besoins des personnes dans le besoin. Un dispositif spécial sera mis en place lors des rencontres de fin d'année. Les 29, 30 et 31 janvier, le public pourra faire des dons sur le site dédié TOP14RUGBY.FR. La LNR contribuera elle aussi à la campagne des Restos du Coeur, puisqu'Intermarché, partenaire du Top 14, offrira 500 repas à l'association à chaque essai marqué lors de la onzième journée !

En plus de cela, une vente aux enchères aura lieu. Pendant les sept matchs du week-end, les joueurs joueront avec un maillot et un ballon exclusif. À la fin de cette journée de Top 14, ces maillots et ballons seront mis aux enchères. La cagnotte sera ensuite versée aux Restos du Coeur. Patrice Douret, président bénévole de l'association, se dit ravi de réaliser cette campagne : "Le soutien de la Ligue, des clubs, des joueurs et des staffs est une force dans nos actions en faveur de celles et ceux qui souffrent aujourd’hui d’une inflation violente." C'est la troisième année consécutive que la LNR s'associe aux Restos du cœur.