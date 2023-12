Oyonnax a annoncé officiellement les prolongations des Néo-Zélandais Rory Grice et Jonathan Ruru. Le premier est désormais engagé jusqu'en 2025, le second jusqu'en 2026.

Le Père Noël a laissé un cadeau pour les supporters d'Oyonnax. Le club a en effet annoncé les prolongations de Rory Grice et Jonathan Ruru. Les deux joueurs Néo-Zélandais resteront Oyomen jusqu'en 2025 pour le troisième ligne et 2026 pour le demi de mêlée.

Grice (33 ans) a porté le maillot d'Oyonnax à 120 reprises depuis son arrivée en 2017. À 33 ans, le troisième ligne dispute sa septième saison et restera une saison supplémentaire dans l'Ain. Jonathan Ruru (30 ans) a débarqué à Oyonnax à l'été 2023. Avec neuf matchs à son actif en Top 14 dont sept comme titulaire, l'ancien joueur des Blues s'est bien intégré à l'effectif de Joe El Abd. Pour rappel, il avait quitté Provence Rugby pour un problème extra-sportif.

6e et 7e prolongations

"Oyonnax Rugby souhaite d’ailleurs noter qu’il s’agit des 6e et 7e prolongations de contrat récentes, en plus des quatre prolongations annoncées à l’intersaison, explique le communiqué du club. À l’heure où les rumeurs vont bon train et sèment parfois le doute, il est important de rappeler que le club travaille pour constituer la meilleure équipe possible pour les années à venir, avec les moyens qui sont les siens dans le meilleur championnat du monde. Des annonces récentes ont déjà été faites, et d’autres auront bientôt lieu…" Onzièmes du Top 14 après dix journées, les Oyomen restent sur une dernière (très) large défaite sur la pelouse du Racing (66-10). Ils défieront Pau, vendredi à 19 heures pour tenter de repartir de l'avant.