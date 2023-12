Karim Qadiri sera Oyonnaxien la saison prochaine. Le club aindinois a annoncé la signature de l'ailier de Grenoble, qui s'est engagé jusqu'en 2026.

Oyonnax a offert un beau cadeau de Noël à ses supporters. Le club aindinois a annoncé ce lundi 25 décembre la signature de Karim Qadiri, pour les deux prochaines saisons. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Oyonnax a dévoilé l'arrivée de l'ailier grenoblois, comme annoncé depuis plusieurs semaines dans nos colonnes.

À vingt-sept ans, Qadiri a déjà marqué trente-cinq essais et s'impose depuis plusieurs années comme un cadre du FC Grenoble. Formé au Stade français, l'ailier a fait des ravages en Pro D2 et pourrait réellement découvrir le Top 14 si le promu atteint son objectif de maintien. Le FCG, en difficultés financières, perd un troisième joueur de son effectif, puisque Barnabé Massa et Régis Montagne rejoindront Clermont à l'issue de la saison, et que Irakli Aptsiauri ne prolongera pas son bail en Isère.