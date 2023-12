Qui sont les dix joueurs les mieux payés au monde ? Le média gallois WalesOnline a dévoilé la liste de 2023 avec un seul Français, le capitaine des Bleus Antoine Dupont...

Ils n'auront pas besoin d'étrennes cette année. À l'heure où les rugbymen fêtent Noël, WalesOnline a révélé la liste des dix joueurs les mieux payés au monde en 2023. S'ils restent à des années-lumière de leurs collègues du football, les plus gros salaires du ballon ovale se divisent entre le championnat japonais, la Premiership anglaise et le Top 14. Seul Français présent dans cette liste révélée par le média gallois, Antoine Dupont pointe à la huitième place du classement, avec "seulement" 805 000 euros par an. Un classement dominé par Finn Russell et son nouveau contrat XXL avec Bath. L'ancien Racingman a signé chez le club anglais cet été en qualité de "marquee player", un statut permettant aux clubs de Premiership d'enlever un joueur de leur salary cap.

On fait le bilan du week-end de nos Bleus et potentiels futurs Bleus !https://t.co/lxWwB89iMq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 25, 2023

Avec 1 115 000 euros au compteur, l'ouvreur écossais peut avoir le sourire et se classe juste devant Cheslin Kolbe (1 078 000 euros) et Faf de Klerk (1 035 000 euros). Les deux champions du monde sud-africains jouent en ce moment au Japon, dans un championnat qui met l'argument financier en premier pour attirer les pointures du rugby mondial. Le Top 14 ne s'en sort pas si mal malgré les contraintes du salary cap puisque le Racingman Siya Kolisi (978 000 euros) et le Toulonnais Dan Biggar (920 000 euros) sont bien installés au sein de ce classement. À noter qu'aucun joueur néo-zélandais ou irlandais ne figure dans ce top 10.

Le classement complet des dix joueurs les mieux payés au monde