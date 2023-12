À quelques heures de Noël, La Rochelle a dévoilé un long documentaire retraçant l'épopée du club maritime en Champions Cup la saison dernière. La chaîne vidéo du Stade rochelais s'est notamment immiscée dans les coulisses du deuxième sacre européen des Maritimes.

Le Stade rochelais vient d'offrir un joli cadeau de Noël à ses supporters. Via une publication sur ses réseaux sociaux, le club maritime a annoncé la sortie d'un documentaire exclusif retraçant l'épopée des Jaune et Noir en Champions Cup. Un an après avoir conquis l'Europe du rugby pour la première fois de son histoire, La Rochelle a réédité l'exploit une saison plus tard au terme d'une campagne rondement menée. À travers ce film de près de deux heures, les supporters rochelais et les amateurs de rugby pourront plonger dans les coulisses de cette route dorée vers le doublé maritime.

On vous l'avait promis et il l'a fait... Le Père Noël vous offre un docu' exceptionnel d'1h50, dans l'intimité du groupe vainqueur de la Champions Cup à Dublin !



On aperçoit notamment une partie de la vie quotidienne de Jules Favre, en train de préparer ses affaires avant un déplacement, ou des causeries dans les vestiaires à la mi-temps du huitième de finale face à Gloucester...