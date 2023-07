Après un dernier exercice auréolé de trois titres, le centre toulousain est en train de changer de dimension. Il pourrait bien être un des grands acteurs rouges et noirs cette saison.

C’est peut-être passé inaperçu, mais Paul Costes peut se targuer d’avoir terminé le précédent exercice avec trois trophées sous le bras. À l’issue d’une saison exceptionnelle pour lui, le centre toulousain a dans un premier temps été sacré champion de France avec les professionnels et les Espoirs toulousains, puis champion du monde avec les Bleuets en Afrique du Sud le 14 juillet dernier. Rien que ça. Celui qui a eu 20 ans en avril dernier est le seul joueur en France à avoir réalisé le triplé. Une envie de tout gagner cultivée au Stade toulousain, comme il l’avoue : "À Toulouse, tu es animé par l’envie de tout rafler. C’est comme ça, tu ne te contentes jamais de ce que tu as." Dans cet exercice 2022-2023 qui restera gravé, Costes a donc découvert le Top 14 avec les Rouge et Noir. Six matchs joués, dont un dans la peau d’un titulaire sur la pelouse de Castres. Une grande première qui n’avait pas effrayé l’ancien columérin à l’époque : "Je n’ai pas ressenti de pression particulière. L’objectif était simplement de jouer au ballon et se faire plaisir. Le staff et mes coéquipiers m’avaient mis à l’aise pour bien rentrer dans la partie, surtout sur la pelouse du CO."

Un style de jeu "made in Toulouse"

Cela peut paraître fou, mais seulement à voir évoluer Paul Costes sur un terrain, on peut aisément trouver dans quel club il progresse au quotidien. Le grand public l’a découvert lors du dernier Mondial U20, remporté par les jeunes français. Cette envie de toujours faire vivre le ballon est une marque de fabrique au Stade toulousain. Mais tenter des passes acrobatiques est une chose, les réussir en est une autre. Le centre haut-garonnais impressionne par sa faculté à passer les bras. Et qui de mieux que son compère du centre de l’attaque des Bleuets, Nicolas Depoortere, pour l’expliquer : "C’est très facile d’évoluer à ses côtés. Il a cette faculté à jouer dans la défense qui fait très mal aux adversaires." L’intéressé poursuit : "Quand tu es habitué à t’entraîner avec des joueurs de grand talent comme je le fais à Toulouse, tu n’as peur de rien sur le pré. Il faut tenter et si ça passe, tant mieux !" En l’absence des internationaux pour au moins les trois premières journées de Top 14, Paul Costes devrait avoir du temps de jeu au centre de l’attaque toulousaine, Ugo Mola et son staff comptent énormément sur lui. L’occasion de poursuivre sa progression. Après une saison passée qu’on définira comme celle de la révélation, la prochaine pourrait bien être celle de l’explosion.