La Section paloise a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son pilier droit Guram Papidze (26 ans, 14 sélections). Le Géorgien restera palois jusqu'en 2027 au moins.

La Section paloise continue d'animer le marché des transferts, après avoir attiré dans ses filets Aymeric Luc, comme nous vous l'avions dévoilé dans ces colonnes, le club vert et blanc s'est penché sur les prolongations de contrat. Alors que Sacha Zegueur et Nathan Decron se sont récemment engagés dans la durée, c'est désormais le pilier droit Guram Papidze qui a donné son accord pour rester dans le Béarn jusqu'en 2027.

\u270d\ufe0f ????? ??????? ? 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



Notre pilier international géorgien s'inscrit dans la durée en Vert et Blanc \ud83d\udc49 https://t.co/d6NCMQznUi#HonhaSection pic.twitter.com/vc5XLhcsw6 — SectionPaloise (@SectionPaloise) December 21, 2023

L'international géorgien avait notamment participé à la Coupe du monde en France récemment et est un des hommes de base de la Section. Il déclare : "Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec la Section, je me sens comme à la maison à Pau et au club. Chaque année, la Section progresse et j’ai envie de faire partie de cette progression dans les années à venir. Je veux faire partie des joueurs qui vont permettre de faire passer un cap à la Section". Son entraîneur Sébastien Piqueronies se ravit de cette nouvelle signature : "Guram a rejoint notre effectif avec beaucoup d’envie et d’appétit, la régularité de ses performances a confirmé sa détermination. "À ses côtés, nous avons l’ambition de rendre notre conquête toujours plus performante et notre jeu plus rude. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui pour les trois saisons à venir."