C'est une triste nouvelle qu'a annoncé le club d'Exeter. Son troisième ligne Aidon Davis est atteint d'un cancer du système lymphatique.

Aidon Davis, son nom rappellera peut-être quelques souvenirs aux supporters de Toulon et de l'Aviron bayonnais. Le troisième ligne est passé par ses deux clubs, respectivement lors des saisons 2017 et 2018. Et c'est pour une triste raison que celui passé ensuite par les Cheetahs (2018 - 2022) et désormais à Exeter est dans l'actualité. Les Chiefs viennent d'annoncer que le Sud-Africain est atteint d'un cancer du système lymphatique.

11 rencontres cette saison

"J'ai récemment appris qu'on m'avait diagnostiqué un cancer du lymphome non hodgkinien, a déclaré Aidon Davis pour le site de son club. Bien que je me sente encore parfaitement en forme et en bonne santé, je vais devoir suivre une chimiothérapie et je ne serai pas apte pendant les prochains mois. Je continuerai à m'entraîner lorsque le traitement le permettra et je serai là pour l'équipe, dans la mesure du possible. Les médecins et moi-même sommes très positifs quant au traitement et aux résultats qu'il apportera."

Directeur du rugby du club anglais, Rob Baxter est évidemment choqué par cette terrible nouvelle et apporte tout son soutien à son joueur. "C'est évidemment une période difficile pour Aidon et sa famille, mais, heureusement, Aidon a eu l'intelligence de faire vérifier ses premières inquiétudes par le personnel médical du club, ce qui a permis un diagnostic rapide et, donc, un traitement précoce et immédiat. C'est un personnage incroyablement fort et populaire et je sais que tous nos supporters se joindront à moi, au staff et aux joueurs pour le soutenir partout et à chaque fois que nous le pourrons", a-t-il déclaré. Cette saison, le troisième ligne sud-africain a disputé 11 matchs, avant de s'attaquer à celui le plus important de sa vie...