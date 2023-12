Louis Carbonel, demi d'ouverture de Montpellier, était convoité par différents clubs du Top 14. Ses relations avec Patrice Collazo pouvaient laisser croire à une séparation des chemins, la tendance n'est plus à un départ.

Du côté de l’Hérault, les retrouvailles entre Patrice Collazo et Louis Carbonel (24 ans, 5 sélections), dont la houleuse cohabitation toulonnaise s’était conclue par le départ de l’international français, avaient soulevé la question suivante dans le microcosme rugbystique : avec l’arrivée de Collazo à la tête du MHR, le demi d’ouverture champion du monde avec les Bleuets en 2018 et 2019 allait-il oui ou non quitter le club du milliardaire Mohed Altrad ? Toujours est-il qu’à l’intérieur de nos frontières, cette éventualité suscita aussitôt l’intérêt d’au moins deux clubs de Top 14, le Stade français et Clermont, désireux de récupérer le meneur de jeu dès à présent. De fait, les soldats roses ont récemment vu l’un de leurs numéros 10 (Joris Segonds) s’engager en faveur de l’Aviron bayonnais (jusqu’en 2029) et cherchent activement un remplaçant à préparer l’avenir à ce poste.

Paris et Clermont sont intéressés

Les Jaunards de Christophe Urios, Frédéric Charrier et Julien Laïrle ? Ils ont d’ores et déjà fait le deuil de Jules Plisson, lequel sera sauf catastrophe à Aix-en-Provence (Pro D2) la saison prochaine et de fait, auraient beaucoup aimé s’attacher les services de Louis Carbonel. Dans un projet qui se veut ambitieux, l’arrivée dudit "Carbo" aurait sans nul doute envoyé un signal fort aux autres Jiff (Joueurs issus des filières de formation) du championnat, lesquels semblent parfois réticents à s’engager dans un club ayant quelque peu perdu de son lustre, ces dernières saisons.

Ceci étant posé, où jouera donc Louis Carbonel ces prochaines semaines ? Aux dernières nouvelles, et si des discussions ont bel et bien eu lieu entre les dirigeants des deux entités et les représentants du joueur, les responsables du Montpellier Hérault Rugby semblent à ce jour camper sur leurs positions : ils comptent sur la présence de leur numéro 10, engagé jusqu’en juin 2025 et aligné à dix reprises, déjà, cette saison. Dans l’esprit de Mohed Altrad et Bernard Laporte, il faut aussi prendre en considération que d’ici peu, l’international italien Paolo Garbisi quittera le club pour rejoindre la sélection transalpine et disputer le Tournoi des 6 Nations. De plus, le MHR sait pertinemment qu’à ce stade de la saison, il ne lui sera pas possible de trouver un 10 "Jiff" de ce calibre.