Nommé en août 2019 par la RFU, Jim Mallinder, directeur des performances de l'Ecosse a pris la décision de quitter ses fonctions en juin 2024. Dans un communiqué il explique les raisons de son choix.

Jim Mallinder a décidé de quitter le navire. Le directeur de la performance de l'Ecosse depuis 2019 a pris la décision de faire une pause. Celui qui a entraîné Northampton pendant 10 ans quittera donc ses fonctions en juin 2024. Il reste donc en poste pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Dans un communiqué l'ancien joueur explique : "J'ai pratiquement enchaîné les postes, du directeur du rugby de la Premiership à la RFU en passant par Scottish Rugby, et j'ai donc décidé de m'arrêter, de faire une pause, avant de chercher quelque chose de nouveau. Comme toute personne travaillant dans le sport de haut niveau vous le dira, il y a beaucoup d'engagements en termes de temps et de déplacements, et j'aimerais donc passer un peu de temps à la maison une fois que ce rôle aura pris fin."

Au four et au moulin

Jim Mallinder n'est pas seulement le directeur des performances de l'Ecosse puisque depuis son arrivée il contribue et supervise différents projets comme la mise en place "d'une stratégie d'investissement" pour les clubs d'Edimbourg et Glasgow. Il a également participé à la mise en place de la compétition Super6, le développement du Celtic Challenge mais aussi l'amélioration des programmes de formation des jeunes suite aux résultats décevant de l'équipe des moins de 20 ans. "Jim a beaucoup donné à ce poste et je respecte le fait qu'il veuille maintenant prendre du temps pour réfléchir avant de décider de la prochaine étape de sa carrière. Jim a supervisé des étapes stratégiques importantes dans nos programmes de haute performance au cours des dernières années et il nous quitte avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour l'avenir.", assure Mark Dodson, directeur général de la fédération écossaise.