Présent face à la presse ce vendredi après-midi, à la veille d’affronter les Stormers au Cap (samedi, 14h), Reda Wardi aborde avec détermination cette rencontre cruciale pour La Rochelle dans la course à la qualification. S’il refuse de s’épancher plus que ça sur les retrouvailles avec certains champions du monde sud-africains, le pilier des Bleus a bien conscience que le spectre du quart de finale de Coupe du monde perdu face aux Boks plane cette semaine au-dessus du DLH Stadium.

Reda, vous sortez d’un match intense, à 18 plaquages, notamment, face au Leinster. Comment vous sentez-vous cinq jours plus tard, veille de match, et après un long voyage ?

Je me sens plutôt bien. On a eu quand même un emploi du temps aménagé en fonction du déplacement pour qu'on puisse à la fois bien récupérer et bien s'entraîner.

Racontez-nous justement ce long périple entamé lundi…

Jusqu’à Bordeaux, c’était un peu long (sourire). On est passé par Paris ensuite (et Johannesburg, NDLR), pour atterrir ici. C’est un voyage un peu long mais on a quand même pas mal rigolé. On a essayé de profiter de ce moment pour se resserrer et passer du temps ensemble. Comme ici, aussi. On a eu quelques activités où l’on a pu échanger, pour bien se préparer.

Vous passez d'un rugby d'hiver à un rugby d'été en l’espace de quelques jours…

On ne doit pas vraiment y penser. On a adapté un plan de jeu par rapport au temps. Face au Leinster, les conditions climatiques étaient compliquées. Là, il fait beau, ça « matche » bien avec le système rochelais. Donc les mecs ont vraiment à cœur de jouer. Le stade est magnifique. Avoir le soleil avec nous, c'est vraiment plaisant.

Après la défaite face au Leinster lors de la première journée de l'Investec Champions Cup Ronan O'Gara a décidé d'envoyer exactement la même équipe en Afrique du Sud.https://t.co/duKmSgOZub — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 15, 2023

"Mon équipe aime bien jouer quand le ballon est sec", disait votre manager Ronan O’Gara pas plus tard que dimanche soir dernier. C’est le moment idoine pour le montrer, non ?

Oui, ça colle avec l'ADN de notre équipe. On a de très bons joueurs de ballon donc c’est l'occasion de pouvoir s'exprimer et mettre en place le jeu qu'on sait jouer et qui nous va bien.

Face aux Stormers, La Rochelle a la nécessité de prendre des points là-bas dans l’optique de la qualification…

C'est sûr qu’on n'a pas le choix après cette défaite à domicile. La coupe d’Europe, ça va vraiment très vite.

Sur la composition des Stormers figurent certains champions du monde croisés il n’y a pas si longtemps, lors de ce quart de finale perdu face à l’Afrique-du-Sud. Que cela vous fait-il de retrouver les Willemse, Libbok et autres Fourie ?

C'est une bonne opportunité pour nous. Après, on est en club. C'est une aventure différente. C’est toujours plaisant de jouer face à des grands joueurs. C’est l'opportunité pour nous de pouvoir faire un grand match, collectivement. C'est le plus important.

Cela ne fait-il pas ressurgir quelques mauvais souvenirs ? Appréhendez-vous personnellement cette rencontre comme une forme de "revanche" ?

On a quand même basculé sur une autre compétition. Si ça me rappelle des mauvais souvenirs ? Je dirai que non. On a simplement à cœur de vouloir performer, par rapport au match de la semaine dernière.

"La Rochelle a joué l'un des meilleurs matchs de sa saison" \ud83d\udde3\ufe0f



Sur leur pelouse sous une pluie battante, les Rochelais n'ont pas su trouver la faille pour contrer les Irlandais (9-16). Pourtant les coéquipiers de Brice Dulin n'ont pas affiché un mauvais niveau de jeu global. pic.twitter.com/nehmUGyo1Z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 12, 2023

Vous qui défiez régulièrement des joueurs sud-africains ces dernières saisons, à quoi vous attendez-vous de la part de la mêlée des Stormers ?

On a pu voir leurs stats, c’est une équipe très performante dans ce domaine-là. Les Sud-Af’, on les connait. C'est un collectif très fort et basé sur ses avants très combattants. On s'attend tous à énormément de combat demain. Je pense que tout le monde connaît aussi le registre de notre équipe avec un gros paquet d'avants. Ça promet.

"Quand on est arrivés dans le vestiaire, il y avait la composition du quart de finale face au Springboks qui se lançait sur la télé. C’était un peu pour nous narguer. Mais bon, c’était de l’humour bon enfant, on l’a bien pris. L'objectif était de nous faire rire, je pense. C'est bien joué de leur part (rires)"

Ressentez-vous une certaine forme de vexation après la défaite face au Leinster et quelque chose qui vous nourrit pour rebondir au plus vite ?

Forcément. Perdre à domicile, ça ne doit pas être acceptable. Et on n'accepte pas, dans ce groupe, de perdre, surtout. Par respect pour notre maillot, pour le public qui se déplace. On a pu voir le stade Deflandre encore à guichets fermés malgré la météo. Donc c’est sûr que La Rochelle est vraiment vexée d'avoir perdu face à cette équipe et on ne devrait pas banaliser ce genre de défaite même si le Leinster est une grosse équipe. On a à cœur de se rattraper.

De par son nouveau statut, le Stade rochelais est naturellement plus exposé médiatiquement, plus rapidement sous le feu des critiques. Quel regard portez-vous à l'intérieur du groupe sur ce qui peut se dire sur votre début de saison et sur cette défaite face au Leinster ?

Honnêtement, on essaye de ne pas trop s'attarder là-dessus. On sait très bien qu’un double champion d'Europe – qui plus est quand il l’est deux années de suite – est attendu. Au contraire, ça fait vraiment plaisir. Donc à nous de répondre présents sur les prochaines rencontres et de faire face aux critiques. Qu’elles soient positives ou négatives.

Défait par le Leinster à Deflandre dimanche (9-16), La Rochelle aborde une semaine délicate avec un "périlleux" déplacement en Afrique-du-Sud qui pèsera lourd dans la course à la qualification. https://t.co/E9Oz9zMzh2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 11, 2023

Dillyn Leyds, qui va affronter son ancien club (2014-2020), a paraît-il reçu un formidable et émouvant accueil de sa famille à l’aéroport…

C'est pas mal d'émotions. Dillyn a traversé le monde pour venir jouer à La Rochelle. De le voir comme ça avec sa famille nous donne envie de lui faire honneur. On a envie qu’il puisse partager une grande joie avec sa famille, à l’aéroport mais aussi au stade.

Votre entraîneur des avants Romain Carmignani nous glissait il y a quelques instants une anecdote à votre arrivée dans les vestiaires du Stade. Le quart de finale France – Afrique-du-Sud y était diffusé. Il trouvait cela à la fois "drôle" mais aussi "un peu limite pour brancher nos internationaux". Racontez-nous…

Quand on est arrivés dans le vestiaire, il y avait la composition du quart de finale face au Springboks qui se lançait sur la télé. C’était un peu pour nous narguer. Mais bon, c’était de l’humour bon enfant, on l’a bien pris. L'objectif était de nous faire rire, je pense. C'est bien joué de leur part (rires). Après, ces deux compétitions sont complètement différentes…

Reda, un mot sur vous, vous semblez en grande forme en ce moment...

J'ai à cœur de performer avec mon club. C'est sûr qu’avec l'équipe de France, ce n'était pas la fin espérée… J'ai eu hâte de basculer, en faisant des bonnes performances. C’est important pour moi de donner toute mon âme pour le collectif. C'est ce qui me transcende en ce moment. Les internationaux sont revenus dans un contexte où l'équipe n’était pas très performante ces derniers temps donc je veux aider l’équipe au maximum pour essayer de rattraper le retard de début de saison et ne pas gâcher le travail que l’on fournit depuis maintenant de nombreuses années.