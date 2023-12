La deuxième journée de l'Investec Champions Cup se poursuit ce samedi. À l'aube de nouveaux duels alléchants, retour sur les chiffres à connaître pour bien terminer le week-end !

30 : franchissements à la pelle pour les deux équipes

Lors de la première journée de l’Investec Champions Cup, Toulouse et les Harlequins ont impressionné. Au niveau des statistiques, cela se remarque au nombre de franchissements. Les Toulousains ont brisé la défense de Cardiff à dix-sept reprises, les Quins celle du Racing treize fois. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et qui promettent un affrontement digne de ce nom dimanche. Et les supporters ne manqueraient pour rien au monde ce que nous avons tous envie d'imaginer comme un superbe festival offensif puisque le Stoop affiche complet. Un match à guichets fermés depuis plusieurs jours déjà...

22 passes après contact pour Bristol

Les Bears de Bristol sont toujours spectaculaires à voir jouer. C’est l’équipe qui a réussi le plus de passes après contact lors de la première journée de compétition avec 22 offloads. Le troisième ligne Fitz Harding est le spécialiste dans cet exercice avec quatre passes après contact lors de la victoire face au Lou. Reste à voir si les Bears feront le poids face à la terrible ligne de trois-quarts de l'Union Bordeaux-Bègles !

71 matchs pour Leyds au Cap

Il ne débarquera pas en terre inconnue car s'il a été complètement adopté par le public rochelais, il n'y a pas si longtemps Dillyn Leyds était bien loin du club à la caravelle. De 2014 à 2020, l'ailier a porté les couleurs des Stormers. Le joueur de 31 ans compte 71 matchs pour 21 essais avec la franchise du Cap qu’il avait quittée pour rejoindre la France il y a trois ans.

Dyllin Leyds sous le maillot des Stormers lors d'un match face aux Rebels en 2019. ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

100 % : une mêlée en progrès

En difficultés en début de saison, la mêlée francilienne prend ses marques, au fil des week-ends. Le retour à la compétition de Trevor Nyakane explique-t-il ce regain de forme ? Toujours est-il qu’après une première bonne performance en championnat face à Clermont, il y a quinze jours, l’édifice fut une nouvelle fois parfait face aux Quins la semaine dernière, remportant 100 % de ses introductions et mettant sa rivale à la faute à deux reprises. Et les hommes de Stuart Lancaster devront poursuivre leurs efforts puisque avec la présence de joueurs comme Tom O'Toole Steven Kitshoff ou encore Marty Moore sur la feuille, les Racingmen feront face à un sacré pack !

31 points inscrits pour le Lou lors de la dernière confrontation

Le doux souvenir de la victoire 31-7 face aux Bulls lors de la quatrième journée de l'Investec Champions Cup la saison dernière trotte probablement dans la tête des Lyonnais en quête de rachat après cette cruelle défaite face à Bristol. Mais il faudra se méfier de ces Sud-Africains revanchards qui pourront compter sur la présence essentielle de leur entraîneur Jack White contrairement à la saison dernière. Et en parlant du dernier exercice, les Lyonnais étaient en bien meilleure forme qu'actuellement... Pour rappel, le Lou compte seulement trois victoires en dix matchs toutes compétitions confondues. Alors, sursaut d'orgueil en vue ?