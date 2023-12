Vainqueur des Bulls sur le fil (29-28), Lyon peut remercier son talonneur Yanis Charcosset, auteur d'une entrée fracassante. Jordan Taufua n'était pas contre pas dans son assiette.

Les Tops

Zak Burger

Le demi de mêlée des Bulls a été décisif, tout simplement. Opportuniste, il a inscrit le premier essai de la partie après un jeu au pied contré d'Abrahams. Par la suite, il s'est montré inspiré, notamment en sauvant son équipe en se glissant sous l'imposant Romain Taofifenua alors que ce dernier se trouvait dans l'en-but. Un sauvetage important. Par la suite, c'est lui qui a entrepris une action côté fermé, qui a débouché sur l'essai de Petersen. Sa performance fut plus que satisfaisante.

? Lyon s'impose au terme d'un match dantesque face aux Bulls !



Marvin Okuya

Le jeune troisième ligne du Lou a impressionné sur la pelouse du Matmut Gerland. Très physique, il a réalisé un énorme travail défensif en assénant plusieurs gros plaquages. Sa défense a permis aux Lyonnais de gagner du terrain. Il terminait le match avec 14 plaquages effectués. Au même titre que Pacheco à ses côtés, il a su rivaliser avec une équipe très dense des Bulls.

Yanis Charcosset

Quelle entrée fracassante ! Remplaçant au coup d'envoi du match, le talonneur n'a eu besoin que de 22 minutes pour réaliser un gros match. Quatre petites minutes après son entrée en jeu, il inscrivait un essai après une combinaison très intelligente en touche. Dix minutes plus tard, il se montrait parfait au soutien de Géraci pour percer sur 20 mètres dans le camp sud-africain. Sa course folle s'est arrêtée à cinq mètres de l'en-but mais a permis au jeu de rebondir et c'est au final Thibaut Regard qui a terminé dans l'en-but pour donner la victoire à son équipe.

Les Flops

Henry Immelman

L'ailier sud-africain n'a pas manqué que des plaquages, il a loupé son match. Peu serein défensivement, il n'a réussi aucun plaquage pour deux manqués. Une de ses tentatives a abouti sur un plaquage renversé et donc sur une pénalité qui a précédé l'essai de Yanis Charcosset. Peu en vue offensivement, il a souffert de la comparaison avec Petersen sur l'autre aile.

Jordan Taufua

Habituellement si précieux au sein de l'engrenage lyonnais, le troisième ligne centre n'a cette fois pas pesé dans le jeu de son équipe. Trop discret, il n'a pas apporté son impact physique qui aurait pourtant fait le plus grand bien aux siens. Remplacé à la 51e, il a aussi manqué un plaquage au cours de cette rencontre.