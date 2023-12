Sans club depuis son départ de Brive en fin de saison dernière, Nicolas Sanchez a trouvé un point de chute. Il s'est engagé avec le Tokyo Suntory Sungoliath.

Nicolas Sanchez a trouvé un point de chute ! Libre après une expérience à Brive la saison dernière, le numéro dix argentin a disputé le Mondial avec l'Argentine, où il a montré que, malgré ses 35 ans, il avait encore beaucoup à donner. Un temps annoncé aux Etats-Unis, c'est du côté du Japon où il a finalement paraphé un bail. Il s'est engagé avec le Tokyo Suntory Sungoliath. Dans la capitale nippone, il va suppléer le demi d'ouverture gallois Gareth Anscombe, blessé. Sur place, l'Argentin côtoiera les deux recrues stars du club, Sam Cane et Cheslin Kolbe. La durée de son contrat n'a pas été précisée.

"Jouer en League One sera un grand défi"

Sur le site officiel de son club, Nicolas Sanchez s'est dit ravi de découvrir un nouveau pays et de relever un nouveau défi : "Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle expérience au Tokyo Sungoliath, un club riche en histoire et en excellence. Jouer en League One sera un grand défi, compte tenu de la présence de grandes équipes et de grands joueurs. Le Japon est un pays que j'admire beaucoup. Il possède une culture fascinante et ses habitants sont très gentils et respectueux. Ce sera une grande expérience pour toute la famille. Je suis impatient de commencer à jouer et d'apporter mon expérience et mon énergie à l'équipe."