Direct. Provence - Biarritz : suivez le dernier match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Provence et Biarritz. Coup d'envoi à 21h00.

Provence Rugby peut ce soir devenir leader de Pro D2, un bel objectif pour les Aixois qui accueillent Biarritz. Pour ça, ils devront battre les Basques avec le bonus offensif. Provence qui a battu Vannes en Bretagne peut surfer sur une belle vague. De son côté Biarritz est en pleine crise, Simon Mannix est arrivé et va diriger son premier match. S'ils veulent éviter la zone rouge ils vont devoir se réveiller. Ce match aura lieu au stade Maurice-David et sera arbitré par Pierre Bru.