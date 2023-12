Grenoble - Nevers : le résumé du coup de force de l'USON

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Grenoble et Nevers.

Comment allait réagir Grenoble après l'annonce d'un nouveau retrait de points ? C'est la question qui entourait ce match. Sportivement, le FCG était dans une bonne phase avec quatre victoires lors des quatre derniers matchs. Face à Nevers, ils pouvaient enchaîner un cinquième succès. De son côté, Nevers réalise une bonne saison. Mais à l'extérieur, l'USON a plus de mal et ce déplacement chez un Grenoble troublé pouvait leur être favorable. Ce match avait lieu au stade des Alpes et sera arbitré par M. Hourquet.