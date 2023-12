Direct. Angoulême - Rouen : suivez le match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Soyaux Angoulême et Rouen. Coup d'envoi à 19h30.

C'est un match de bas de tableau, Angoulême avant dernier accueille Rouen dernier. Les Angoumoisins peuvent avec une victoire creuser l'écart avec leurs adversaires du soir. Les Normands, eux, ont beaucoup de mal dans ce championnat et n'ont pour l'instant remporter que deux matchs. Ce match aura lieu au stade Chanzy et sera arbitré par M. Beun.