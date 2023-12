Au Franklin's Garden, pour la 2e journée de la Champions Cup, Toulon, malgré un bon réveil en deuxième période, a bu la tasse face à Northampton (22-19). En double supériorité numérique, les Saints ont levé les bras et validé un bonus offensif grâce à un essai de Lockett en fin de partie. Un scénario cruel qui place Toulon à la dernière place du groupe 3.

La Champions Cup n'est plus le royaume de Toulon. Jadis trois fois couronnés dans la reine des compétitions, les Rouge et Noir ont essuyé un deuxième revers de rang en Angleterre face à Northampton (22-19). Réduits à 13 contre 15 à quatre minutes du terme sur un plaquage trop haut de Le Corvec suivi d'un en-avant volontaire de Sinzelle, les Varois ont cédé sur un essai en coin de Lockett (78e).

Au classement, grâce à cette victoire bonifiée, les Saints prennent la tête du groupe 3 avec neuf points. Après deux journées, Toulon est lanterne rouge (2 points, 6e).

Sans conquête et sans défense

Dans un premier acte commencé d'une bonne manière grâce à une pénalité longue distance d'Enzo Hervé (0-3, 6e), les Varois ont rapidement perdu le fil de leur partie. Les Rouge et Noir ont été plombés par des erreurs individuelles dans l'occupation, et des manquements en conquête. Dans ce dernier secteur de jeu, Singleton, auteur de trois lancers pas droit, et Brookes, plutôt en difficulté en mêlée, n'ont pas brillé pour leur retour outre-Manche.

Au contraire, Northampton, solide sur les fondamentaux, a su piquer les Varois à chaque venue dans les 22 mètres. À la suite de deux pénaltouches, les Saints ont facilement cassé le verrou. À la baguette, l'ouvreur Smith a parfaitement mis, tour à tour, Seabrook (5-3, 8e) et Furbank (10-3, 29e) sur orbite. La bande à Mignoni est restée dans le match grâce à la maladresse face aux perches de ce même Smith (0/2 en première période.

La seule lumière est venue de Leicester Fainga'anuku. En vue en défense, et proactif en attaque où on l'a vu se mêler avec les avants, le All Black a tenté de sonner la révolte. En vain.

La révolte avant l'enfer

Il a fallu attendre la deuxième période, et un Charles Ollivon intenable, pour voir les Varois relever la tête. Plus agressif en défense, mieux en conquête, la bande à Mignoni a investi le camp adverse. Après un échec à longue distance au pied, Melvyn Jaminet a inscrit son premier essai en Rouge et Noir. Au départ de l'action, l'arrière a percé le rideau défensif sur une contre-attaque bien sentie. Sur le replacement, grâce à deux bonnes passes dans le tempo de Hervé et Sinzelle, il a plongé en coin (10-8, 55e). Malgré l'essai de Furbank (15-8, 58e), sur un travail exceptionnel de Freeman, Toulon a construit méthodiquement sa deuxième période.

À longue distance, Hervé a rapproché les siens (15-11, 63e), puis Ribbans a réalisé le coup de l'ex. Le deuxième ligne a conclu en force une nouvelle percée d'Ollivon (15-16, 66e). Un drop de Jaminet a offert un peu plus d'espoir aux Varois (15-19, 70e) avant le terrible coup du sort connu par Le Corvec et Sinzelle. À deux minutes du terme, Lockett a offert le bonus offensif et la victoire aux siens (22-19, 80e).

Le 12 janvier prochain, Northampton recevra à nouveau un club français dans son antre... ce sera au tour de l'Aviron bayonnais ! Le dimanche 13 janvier, Toulon, dans un choc du groupe 3, accueillera le Munster au stade Mayol pour continuer à y croire.