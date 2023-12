HWG \ud83d\udc4a



Here is your Glasgow Warriors team that will run out for our first-ever clash with @avironrugbypro in matchday 2\u20e3,2\u20e3 of the @ChampionsCup!



\ud83d\udcfa @rugbyontnt #WhateverItTakes \u2694\ufe0f\ud83d\udee1\ufe0f pic.twitter.com/8RLie1hXl1