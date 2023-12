C’est un moment historique. Ce lundi, le groupe TotalEnergies a officialisé son partenariat avec l’équipe féminine de Lons Section Paloise, qui va permettre à la formation évoluant en Elite 1 de monter en puissance.

Le président de Lons Section Paloise, Jean-François Lombard était forcément un homme heureux ce lundi. En effet, ce dernier était à la recherche d’un partenaire majeur en début de saison pour accompagner la montée en puissance de son équipe alors que cette année s’annonce décisive puisque la formation béarnaise va devoir se battre pour rester au plus haut niveau malgré la réduction de l’Elite 1 à dix clubs à l’issue de cet exercice. Au Stade du Hameau, ce lundi, il n’a donc cessé de répéter que ce moment était historique pour le rugby féminin lors de la signature de la convention de partenariat avec le groupe TotalEnergies : "Cela doit contribuer à la montée en puissance de la pratique féminine et du statut des joueuses."

Jean-François Lombard a ainsi salué l’aide de Bernard Pontneau, le président de la Section paloise, pour mener à bien ce projet alors que les Lonsoises ont intégré la Section omnisports depuis 2021 : "Il nous a ouvert la porte et plus encore. C’est énorme, un pas de plus vers la professionnalisation."

Un énorme bond en avant

Si le montant de l’aide apportée par TotalEnergies est confidentiel, Namita Shah, membre du comité exécutif du groupe venue spécialement pour l’occasion, s’est félicité d’un partenariat similaire que celui existant avec l’équipe professionnelle masculine : "Un quart du budget, dans les mêmes proportions […] Nous sommes très heureux de cette nouvelle étape. Et je vous rassure, je n’ai pas eu à beaucoup plaider votre cause. Une mention à Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies) a suffi. Pour lui, ça relève de l’évidence."

C’est donc un énorme bond en avant pour le rugby féminin béarnais qui va pouvoir continuer de se structurer en permettant aux joueuses d’avoir un tout nouveau confort de travail et ainsi permettre aux Lonsoises de batailler à armes égales dans la course au maintien, elles qui sont toujours à la recherche d’un premier succès après trois journées de championnat.