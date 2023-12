Cinq essais sont sortis du lot après cette première journée de l'Investec Champions Cup. McCarty (Munster), Moodie (Vodacom Bulls), Jelonch (Toulouse), Parisien (Lyon) et Smith (Harlequins) postulent pour le plus bel essai du week-end. À vos votes !

Le premier week-end de l'Investec Champions Cup a réservé quelques beaux matchs. L'affiche entre Bristol et le Lou, le duel entre le Racing et les Harlequins... Des rencontres disputées et les essais n'ont pas manqué !

Sur le site de l'EPCR, vous avez l'occasion de voter pour le plus bel essai entre les réalisations de Sha McCarty (Munster), Conan Moodie (Vodacom Bulls), Anthony Jelonch (Stade toulousain), Alfred Parisien (Lyon), et Marcus Smith (Harlequins). Les votes sont ouverts jusqu'à mercredi, 18 heures.